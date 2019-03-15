Akhisarspor kritik dönemeçte
15 Mart 2019, Cuma
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kritik dönemeçte

Akhisarspor kritik dönemeçte

Süper Lig'de geçen hafta 'a deplasmanda 2-1 yenilerek 21 puanla son sırada kalan , yarın sahasında ile karşı karşıya gelecek.

Akhisar Stadı'nda, 'nın yöneteceği müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Yeşil-siyahlılarda sakatlıkları süren Cocalic, Mustafa, Eray ve Cikalleshi'nin yanı sıra süresiz kadro dışı bırakılan kaleci Fatih ve Josue mücadelede forma giyemeyecek.

Karşılaşmanın bilet fiyatları kapalı tribün 1. kategori 15, 2. kategori 10, 3. kategori 6, 5. kategori ve kale arkaları 5 TL olarak satışa sunuldu. Düşme potasının üzerinde yer alan 'la arasında 7 puan fark bulunan Ege ekibinde teknik direktör Cem Kavçak, evlerinde galip gelip milli maç arasına moralli girmek istediklerini söyledi. Kavçak, "Puan kaybına kesinlikle tahammülümüz yok. Kazanıp umudumuzu korumak istiyoruz, takıma inanıyorum" dedi.

'un muhtemel 11'i şöyle;
"Lukac- Zeki, Caner, Musa, Kadir, Sissoko, Rotman, Serginho, Barbosa, Manu, Bokila"

  1. 15.03.2019
  2. Güncelleme: 15.03.2019 11:19
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