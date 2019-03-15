Akhisarspor kritik dönemeçte
SPOR Toto Süper Lig'de geçen hafta Trabzonspor'a deplasmanda 2-1 yenilerek 21 puanla son sırada kalan Akhisarspor, yarın sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.
Spor Toto Akhisar Stadı'nda, Halis Özkahya'nın yöneteceği müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Yeşil-siyahlılarda sakatlıkları süren Cocalic, Mustafa, Eray ve Cikalleshi'nin yanı sıra süresiz kadro dışı bırakılan kaleci Fatih ve Josue mücadelede forma giyemeyecek.
Karşılaşmanın bilet fiyatları kapalı tribün 1. kategori 15, 2. kategori 10, 3. kategori 6, 5. kategori ve kale arkaları 5 TL olarak satışa sunuldu. Düşme potasının üzerinde yer alan Bursaspor'la arasında 7 puan fark bulunan Ege ekibinde teknik direktör Cem Kavçak, evlerinde galip gelip milli maç arasına moralli girmek istediklerini söyledi. Kavçak, "Puan kaybına kesinlikle tahammülümüz yok. Kazanıp umudumuzu korumak istiyoruz, takıma inanıyorum" dedi.
Akhisarspor'un muhtemel 11'i şöyle;
"Lukac- Zeki, Caner, Musa, Kadir, Sissoko, Rotman, Serginho, Barbosa, Manu, Bokila"
- 15.03.2019
- Güncelleme: 15.03.2019 11:19
-
Türkiye'nin grubunda yer alan Arnavutluk ve Fransa aday kadrolarını açıkladı
Toplam 1
Yorum
Vefat Terim zamanında para bölüşme prim vs bar olaylarıyla nefret oluşan terim sayesinde ki oyuncuların formda olanları çağrılmalı Şenol dürüsttür
-
Duygun Yarsuvat yönetimi topa tuttu!
Toplam 1
Yorum
FATİH Bunama belirtileri var sende Yarsuvat
-
Sinan Gümüş Hoffenheim'a
Toplam 3
Yorum
demirci Şu an galatasaraya geldiği dönemden daha geriye gitmiş durumda . bu değişiklik belki ona da iyi gelir. Ama Tr de aldığı parayı alması hayal
Akhisarspor kritik dönemeçte haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.