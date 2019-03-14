Süper Lig'de günün özeti! (13.03.19)
14 Mart 2019, Perşembe
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'de günün özeti! (13.03.19)

Süper Lig'de günün özeti! (13.03.19)

Spor Toto takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.

MAÇ GÜN VE SAATİ TFF AYARLIYOR

Digitürk, maç gün ve saatlerini belirlemede tek yetkili kurumun, olduğunu açıkladı. Erzurum- Galatasaray maçında yaşanan tartışmaların ardından yapılan açıklamada, "Maçların gün ve saatlerini belirleme yetkisine sahip kurum TFF'dir" ifadesi kullanıldı.

KONYALI AMIR'DEN RİZE'YE GÖZDAĞI

Konyaspor'un 22 yaşındaki Boşnak ön liberosu Amir Hadziahmetovic, 6 haftalık galibiyet hasretlerine Rize karşısında son vermek istediklerini söyledi. Amir, "Bu maçı gayet ciddiye alarak, şanssızlığımızı atlatmak istiyoruz. Takım olarak iyi bir pozisyondayız" dedi.

BAŞAKŞEHİR HAZIR KITA

'de koşar adım şampiyonluğa giden Başakşehir, Kayserispor maçı hazırlıklarını moralli bir şekilde sürdürdü. Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetimindeki idmanda futbolcuların hırslı görüntüsü keyifleri bir kat daha arttırdı.

DADAŞ'TA YENİ BİR OYUN ANLAYIŞI

Ligde zor bir dönem geçiren ateş hattındaki Erzurumspor'un Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, kritik Trabzon maçı öncesinde takımın kimlik değiştirerek kazanan bir takım hüviyetine geçmesi gerektiğini söyledi. Hamzaoğlu, "Trabzonspor maçında iyi bir skor alırsak milli araya iyi gireriz" değerlendirmesinde bulundu.

ALANYASPOR'DAN SERGEN'E TEKLİF

Süper Lig'de Alanya'da başarılı işlere imza atan 'a Başkan Hasan 'ndan çağrı geldi. Bir üniversitede panele katılan Başkan Çavuşoğlu, "Sergen hocamız kalmak isterse tabii ki sözleşmesini devam ettirmek isteriz. Sezon sonuna kadar sözleşmemiz devam ediyor. Şu an için gelen bir teklif yok" ifadelerini kullandı.

ANTALYA'DA MİLLİ SEVİNÇ

Antalya'nın, 4 genç futbolcusu milli takımlardan davet aldı. Halil İbrahim Sevinç Türkiye U17 Futbol Milli Takımı'nın, Bünyamin Balcı ve Mustafa Acar U19 Futsal Milli Takımı'nın, Erman Herman Vardar da İsveç U19 Milli Takımı'nın kadrosuna davet edildi.

AKHİSARSPOR'DA 6 EKSİK VAR

Süper Lig'de dibe demir atan Akhisarspor, evinde ağırlayacağı 'ya eksik bir şekilde hazırlanıyor. Yeşil-siyahlılarda kadro dışı bırakılan kaleci , Josue, sakatlığı süren Güray Vural, Cikalleshi, ve Eray Ataseven Kasımpaşa karşısında forma giyemeyecek.

KASIMPAŞA'DA SAKATLIK KRİZİ

Akhisar'da kritik bir maça çıkacak olan Kasımpaşa'da sakat futbolcuların fazlalığı, teknik heyetin keyfini kaçırdı. Lacivert-beyazlılarda dünkü antrenmana sakatlıkları süren Josue Sa, , Özgür Çek, Fode Koita ve Stipe Perica katılmadı.?

  1. 14.3.2019
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