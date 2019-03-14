Süper Lig'de günün özeti! (13.03.19)

MAÇ GÜN VE SAATİ TFF AYARLIYOR



Digitürk, maç gün ve saatlerini belirlemede tek yetkili kurumun, TFF olduğunu açıkladı. Erzurum- Galatasaray maçında yaşanan tartışmaların ardından yapılan açıklamada, "Maçların gün ve saatlerini belirleme yetkisine sahip kurum TFF'dir" ifadesi kullanıldı.



KONYALI AMIR'DEN RİZE'YE GÖZDAĞI



Konyaspor'un 22 yaşındaki Boşnak ön liberosu Amir Hadziahmetovic, 6 haftalık galibiyet hasretlerine Rize karşısında son vermek istediklerini söyledi. Amir, "Bu maçı gayet ciddiye alarak, şanssızlığımızı atlatmak istiyoruz. Takım olarak iyi bir pozisyondayız" dedi.



BAŞAKŞEHİR HAZIR KITA



Süper Lig'de koşar adım şampiyonluğa giden Başakşehir, Kayserispor maçı hazırlıklarını moralli bir şekilde sürdürdü. Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetimindeki idmanda futbolcuların hırslı görüntüsü keyifleri bir kat daha arttırdı.



DADAŞ'TA YENİ BİR OYUN ANLAYIŞI



Ligde zor bir dönem geçiren ateş hattındaki Erzurumspor'un Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, kritik Trabzon maçı öncesinde takımın kimlik değiştirerek kazanan bir takım hüviyetine geçmesi gerektiğini söyledi. Hamzaoğlu, "Trabzonspor maçında iyi bir skor alırsak milli araya iyi gireriz" değerlendirmesinde bulundu.



ALANYASPOR'DAN SERGEN'E TEKLİF



Süper Lig'de Alanya'da başarılı işlere imza atan Sergen Yalçın'a Başkan Hasan Çavuşoğlu'ndan çağrı geldi. Bir üniversitede panele katılan Başkan Çavuşoğlu, "Sergen hocamız kalmak isterse tabii ki sözleşmesini devam ettirmek isteriz. Sezon sonuna kadar sözleşmemiz devam ediyor. Şu an için gelen bir teklif yok" ifadelerini kullandı.



ANTALYA'DA MİLLİ SEVİNÇ



Antalya'nın, 4 genç futbolcusu milli takımlardan davet aldı. Halil İbrahim Sevinç Türkiye U17 Futbol Milli Takımı'nın, Bünyamin Balcı ve Mustafa Acar U19 Futsal Milli Takımı'nın, Erman Herman Vardar da İsveç U19 Milli Takımı'nın kadrosuna davet edildi.



AKHİSARSPOR'DA 6 EKSİK VAR



Süper Lig'de dibe demir atan Akhisarspor, evinde ağırlayacağı Kasımpaşa'ya eksik bir şekilde hazırlanıyor. Yeşil-siyahlılarda kadro dışı bırakılan kaleci Fatih Öztürk, Josue, sakatlığı süren Güray Vural, Cikalleshi, Mustafa Yumlu ve Eray Ataseven Kasımpaşa karşısında forma giyemeyecek.



KASIMPAŞA'DA SAKATLIK KRİZİ



Akhisar'da kritik bir maça çıkacak olan Kasımpaşa'da sakat futbolcuların fazlalığı, teknik heyetin keyfini kaçırdı. Lacivert-beyazlılarda dünkü antrenmana sakatlıkları süren Josue Sa, Veysel Sarı, Özgür Çek, Fode Koita ve Stipe Perica katılmadı.?