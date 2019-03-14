Moses'tan iddialı sözler! "Sivas'ı bana bırakın"

Uyum süreci içinde olduğunu belirten Nijeryalı futbolcu, "Ancak her maç kendimi daha iyi hissediyorum. Sivasspor karşısında da elimden gelenin en iyisini yapacağım" diye konuştu.

28 yaşındaki futbolcu, sözlerine şöyle devam etti: "Türkiye Ligi kesinlikle zor. Hiçbir karşılaşma kolay geçmiyor. Ben de henüz yeterliği performansı gösteremediğimin farkındayım ama Sivasspor maçıyla çıkışa geçeceğime inanıyorum. Takımın üst sıralara çıkışında yardımcı olmak istiyorum. Bunu da yapmak için sahada vargücümle mücadele edeceğim. Bizi her koşulda destekleyen taraftarlarımızın yüzünü güldüreceğiz. Bu hafta benim için olumlu anlamda başka olacak."

Süper Lig'de 7 maçta forma giyen Victor Moses, 2 kez rakip fileleri havalandırdı. Bu karşılaşmalarda yüzde 78.7 pas isabetiyle oynayan Nijeryalı futbolcu, maç başına 1.7 şut, 0.4 kilit pas yaptı.

TARAFTAR İÇİN KRİTİK GÜN

Fenerbahçe iki branşta yarın önemli maçlara çıkacak. Futbol takımı, Ülker Stadı'nda 20.30'da Sivas'ı ağırlayacak. Basketbolcular 20.45'te Ülker Salonu'nda Barcelona ile karşılaşacak. Konuyla ilgili sosyal medyada yorumda bulunan binlerce taraftar, hangi maça gideceği konusunda kararsız kalırken, 12. adam takımlarını yalnız bırakmamayı hedefliyor.

FENERBAHÇE'DEKİ DİĞER GELİŞMELER...

ŞAMPİYONA DEV DESTEK

Dünya ve Avrupa şampiyonu atlet Ramil Guliyev'e yeni sponsor... Fenerbahçe'nin yıldız sporcusu, dün RM İstanbul Reklamcılık A.Ş ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Ülker Stadı'nda düzenlenen imza törenine Ramil Guliyev ile birlikte yöneticiler Kemal Danabaş, Sertaç Komsuoğlu, Turhan Şahin ve RM İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Akıncı katıldı.

LUIGI'DEN MESAJ

Sarı-Lacivertlilerin yıldız basketbolcusu Luigi Datome'nin dünkü videosu günün en çok konuşulanları arasında yerini aldı. Fenerbahçe çalışanlarınının, "Gençlere bir mesajın var mı?" sorusunu yönelttiği İtalyan yıldız oyuncu, "Sigarayı bırak, efsane ol" karşılığını verdi.