Brahimi zora girdi – Fotomaç – 14 Mart 2019
14 Mart 2019, Perşembe
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zora girdi

Brahimi zora girdi

Porto ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan ve adı ile de anılan Yacine için savaş çıktı.

29 yaşındaki sol kanat için , İnter ve İngiliz devleri sıraya girerken, Milan'ın rakiplerine göre bir adım önde olduğu belirtiliyor. Cezayirli oyuncu bu sezon 38 maçta 10 gol 3 asistlik bir performans ortaya koydu.
  1. 14.3.2019
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