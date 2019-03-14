Yeni Malatyaspor'da hedef MKE Ankaragücü maçı
Ligde 7 maçtır galibiyete hasret Y.Malatya, A.Gücü maçıyla çıkışa geçmek istiyor. Aleksiç ve Erkan Kaş da bu maçı final olarak gördüklerini vurguladı.
Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarıya çok kötü başlayan Yeni Malatyaspor'da futbolculardan Erkan Kaş ve Danijel Aleksiç, Pazar günü A.Gücü'nü konuk edecekleri maçta, son dönemdeki şanssızlıklarını kırmak istediklerini söyledi. 27 yaşındaki sol bek Erkan, "A.Gücü maçı için takım olarak kenetlendik. İnşallah dönüş karşılaşmamız olacak. A.Gücü maçıyla güzel günleri tekrar yaşamak istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu. Sarı-kırmızılıların 27 yaşındaki Sırp forveti Aleksic ise takımdaki kötü gidişin birçok nedeni olabileceğini kaydederek, "Başımıza gelen 10-12 sakatlık var, bazı hakem kararları da bizi etkilemiş olabilir. Tabii ki bunların arkasına sığınmayacağız, kaliteli bir takımız. Sezonun ilk yarısında nasıl yaptıysak, 2. yarıda da sahaya çıkarak mücadele edeceğiz" dedi. Yıldız futbolcu, kritik maçta tek hedeflerinin galibiyet olduğunun altını çizerek, "Bu bizim için final niteliğinde bir maç olacak. Kötü gidişatı döndürme maçımız olacak. Bu nedenle bu karşılaşmanın bizim için başka bir sonucu olmamalı. Sadece galibiyeti düşünüyoruz" diye iddialı konuştu.
MALATYA'YA PUAN YOK
Ligde 5 haftadır bileği bükülmeyen A.Gücü, Y.Malatya'ya bilendi. Teknik Direktör Mustafa Kaplan, "Ankara'ya kazanarak dönmek istiyoruz. Beş haftadır kaybetmiyoruz. Moral ve motivasyon olarak iyi bir seviyedeyiz. Şöyle bakınca biz 31, onlar da 34 puanda. Bizim, 'A.Gücü küme düşecek' diye bir korkumuz yok. Bu maçı kazanarak daha farklı şeyler de düşünebiliriz" yorumunu yaptı.
- 14.3.2019
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