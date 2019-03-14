Kayserispor'dan Başakşehir'e gözdağı!

Süper Lig'de 10 maçlık yenilmezlik serisi Rize'de son bulan Kayserispor, lider Başakşehir'i eli boş göndermenin planlarını yapıyor. Başkan Erol Bedir, "Sahamızda kolay lokma değiliz. Güle oynaya puanlarla gideceklerine inanmıyorum" dedi. Hikmet Karaman da, "Yenildiğimizde aşağı yakın oluyoruz. Diğer taraftan Başakşehir kaybettiği zaman başka bir gündem ortaya gelecek. Ama biz kendimizi düşünüyoruz. Kayserispor olarak 10 hafta müthiş oynayan, haklı galibiyetler alan bir takımın, bir mağlubiyetten sonra tekrar bocalamaya girmeden iyi futbolunu ortaya koyup, bunu da galibiyetle süslemesi gerekiyor" diye camiaya umut verdi.