Rizespor’da galibiyet sözü

Süper Lig'de son 8 maçta 19 puan toplayarak tüm dikkatleri üzerine çeken Rize, Konya deplasmanına galibiyet parolasıyla gidiyor. Teknik Direktör Okan Buruk, "Konya'nın gücünü biliyoruz. Etkili bir seyirciye sahip. Kendi oyun anlayışı içinde taktiksel olarak dizilişlerine, oyun içerisindeki aksiyonlarına sabit kalan bir takım. Özellikle deplasmanda 3 maçlık bir galibiyet serimiz vardı. Kadıköy'de Fenerbahçe maçıyla kaybetmiştik. Tekrar deplasmanda kazanmak için elimizden geleni yapacağız" diye iddialı konuştu.



25 YIL SONRA 'GEÇMİŞ OLSUN



Galatasaray-Trabzon maçında, ayağı kırılan Okan Buruk'a 'geçmiş olsun' ziyareti. Deniz Sandıkçı, idmanda çok sevdiği Buruk'la buluştu. Sandıkçı, "Fazla maç izlemem. Eşim Galatasaraylı, maçı izlerken sakatlandığını gördüm. Çok üzüldüm. Kısmet bugüneymiş" dedi.