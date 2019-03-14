Rizespor’da galibiyet sözü
Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, F.Bahçe deplasmanında biten galibiyet serilerine tekrar Konyaspor’la başlamak istediklerini vurgulayıp zafer sözü verdi.
Süper Lig'de son 8 maçta 19 puan toplayarak tüm dikkatleri üzerine çeken Rize, Konya deplasmanına galibiyet parolasıyla gidiyor. Teknik Direktör Okan Buruk, "Konya'nın gücünü biliyoruz. Etkili bir seyirciye sahip. Kendi oyun anlayışı içinde taktiksel olarak dizilişlerine, oyun içerisindeki aksiyonlarına sabit kalan bir takım. Özellikle deplasmanda 3 maçlık bir galibiyet serimiz vardı. Kadıköy'de Fenerbahçe maçıyla kaybetmiştik. Tekrar deplasmanda kazanmak için elimizden geleni yapacağız" diye iddialı konuştu.
25 YIL SONRA 'GEÇMİŞ OLSUN
Galatasaray-Trabzon maçında, ayağı kırılan Okan Buruk'a 'geçmiş olsun' ziyareti. Deniz Sandıkçı, idmanda çok sevdiği Buruk'la buluştu. Sandıkçı, "Fazla maç izlemem. Eşim Galatasaraylı, maçı izlerken sakatlandığını gördüm. Çok üzüldüm. Kısmet bugüneymiş" dedi.
- 14.3.2019
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Yorum
cascan Karius kendine bakmayanlar takımından.Ama parası ödenmemişse buda yönetimin suçu.Bu kaçıncı.Men mi olmak istiyorlar.Çözsünler artık.
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Selattin Gelirler sponsor yayıncı tüm kazanımlar nerede kimlerin boyu uzadı Şenol konuşursam başka yerde dolaşırlar dedi yukardan birileri el atmalı
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