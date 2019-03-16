MAÇ SONUCU: Akhisar - Kasımpaşa 2-3

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasındaki Akhisarspor-Kasımpaşa mücadelesinin ilk yarısı Manu ve Koita'nın karşılıklı golleriyle 1-1 tamamlandı. İkinci yarıda Akhisar, Bokila'nın penaltı golüyle 2-1 öne geçti. Kasımpaşa'nın bu gole cevabı 87.dakikada Khalili'den geldi. Dakikalar 95'i gösterirken sahneye Kasımpaşa'dan Trezeguet çıktı ve takımına altın değerinde bir 3 puan kazandırdı.



AKHİSAR DİPTE KALDI

Akhisar bu mağlubiyetle 21 puanda kalarak BB.Erzurumspor ile birlikte ligin dibine demir attı. Kasımpaşa da bu galibiyetle 34 puana ulaştı ve derin bir nefes aldı.



MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada Kasımpaşa'nın kazandığı köşe vuruşunu kullanan Hajradinovic, direkt kaleyi düşündü, kaleci Lukac golü önledi.

7. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Kazanılan köşe vuruşunda atışı kullanan Hajradinovic, meşin yuvarlağı Popov ile buluşturdu. Popov'un ceza sahasına ortasına iyi yükselen Koita'nın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1

18. dakikada, Kasımpaşa ikinci gole yaklaştı. Pavelka'nın pasıyla ceza sahası sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Popov'un şutunda kaleci Lukac meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.

32. dakikada Akhisarspor beraberliği yakaladı. Ceza sahası dışında Bokila ile paslaşarak ceza sahasına giren Manu, sol çapraz pozisyonda şutunu atarak, topu ağlara gönderdi: 1-1

38. dakikada Kasımpaşa atağında ceza sahasında topla buluşan Popov'un ortasında Koita'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

İlk yarı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.



İKİNCİ YARI

50. dakikada Akhisarspor atağında Serginho'nun kafayla indirdiği topu önüne alan Bokila'nın ceza sahası içerisinde kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kaleci Ramazan'ın ayaklarına çarparak tehlike bölgesinden uzaklaştı.

54. dakikada Zeki'nin pasıyla topla buluşan Güray'ın rakip ceza yayının hemen içinden sert şutunda meşin yuvarlak Kasımpaşa savunmasına da çarparak az farkla direğin yanından kornere gitti.56. dakikada Güray'ın pasında ceza sahası içi sol çaprazda topa sahip olan Manu'nun bekletmeden şutunda meşin yuvarlak direğin hemen yanından auta çıktı.58. dakikada hızlı gelişen Kasımpaşa atağında Pavelka'nın pasında Hajradinovic'in rakip ceza yayının hemen önünde gelişine sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla kale direğinin üstünden dışarıya gitti.60. dakikada sağ kanatta Güray'ın ceza sahası içerisine ortasında Veysel'in rakibi Bokila'ya yaptığı faul sonrası hakem Halis Özkahya penaltı kararı verdi.62. dakikada penaltı atışını kullanan Bokila, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-174. dakikada Bilal'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, barajı aşan topu kaleci Ramazan son anda kornere tokatladı.75. dakikada sol kanatta Pavelka'nın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Trezeguet'in müsait pozisyonda yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere çıktı.87. dakikada Kasımpaşa atağında Trezeguet'in pasıyla topla buluşan Khalili'nin ceza yayının yaklaşık bir metre gerisinden sert şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-290+5. dakikada Pavelka'nın pasıyla topu önüne alan Trezeguet'in rakiplerinden sıyrıldıktan sonra ceza yayının hemen gerisinden kaleye gönderdiği sert şutta meşin yuvarlak bir kez daha ağlara gitti. 2-3