Trezeguet'ten hayat öpücüğü – Fotomaç – 17 Mart 2019
17 Mart 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Kasımpaşa Haberleri Trezeguet'ten hayat öpücüğü

ten hayat öpücüğü

Trezeguet'ten hayat öpücüğü

Alt sıraları yakından ilgilendiren maçta deplasmanda ’ı 90+5’te Trezeguet’in golüyle 3-2 devirmeyi başardı.

'de 9 maç aradan sonra galibiyetle tanıştı. ekibi, 7'de Koita'nın muhteşem kafa golüyle öne geçti: 0-1. 32'de Elvis Manu, Bokila'dan aldığı pası köşeye vurdu: 1-1. 62'de topa kafa atmaya çalışan Bokila'ya vurunca penaltı çalındı. Bokila penaltıdan ağları sarstı: 2-1.

LUKAC YİNE YAKTI
Üstünlüğünü korumaya çalışan oyunu rölantiye aldı. 87'de Khalili uzaklardan Lukac'ı avladı: 2-2. Lukac, G.Saray ve Alanya maçından sonra yine hatalı bir gol yedi. 90+5'te kontraya hızlı çıkan Kasımpaşa'da Trezeguet muhteşem bir şutla rakibini ateş hattında tutarken, kendini alt sıralardan uzaklaştırdı: 2-3.

YENİ YILDA İLK 3 PUAN
Ligin ilk yarısında muhteşem bir performans ortaya koyan Diagne'nin satışı sonrası çöküşe geçen Kasımpaşa 2019 yılının ilk galibiyetini aldı. Dibe doğru gitmeye başlayan Kasımpaşa puanını 34 yaparak alttan uzaklaştı.

  1. 17.3.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Trezeguet'ten hayat öpücüğü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN