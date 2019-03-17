Trezeguet'ten hayat öpücüğü

Süper Lig'de Kasımpaşa 9 maç aradan sonra galibiyetle tanıştı. İstanbul ekibi, 7'de Koita'nın muhteşem kafa golüyle öne geçti: 0-1. 32'de Elvis Manu, Bokila'dan aldığı pası köşeye vurdu: 1-1. 62'de Veysel Sarı topa kafa atmaya çalışan Bokila'ya vurunca penaltı çalındı. Bokila penaltıdan ağları sarstı: 2-1.



LUKAC YİNE YAKTI

Üstünlüğünü korumaya çalışan Akhisar oyunu rölantiye aldı. 87'de Khalili uzaklardan Lukac'ı avladı: 2-2. Lukac, G.Saray ve Alanya maçından sonra yine hatalı bir gol yedi. 90+5'te kontraya hızlı çıkan Kasımpaşa'da Trezeguet muhteşem bir şutla rakibini ateş hattında tutarken, kendini alt sıralardan uzaklaştırdı: 2-3.



YENİ YILDA İLK 3 PUAN

Ligin ilk yarısında muhteşem bir performans ortaya koyan Diagne'nin satışı sonrası çöküşe geçen Kasımpaşa 2019 yılının ilk galibiyetini aldı. Dibe doğru gitmeye başlayan Kasımpaşa puanını 34 yaparak alttan uzaklaştı.