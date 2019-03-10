Akhisarspor dipten kurtulamadı
10 Mart 2019, Pazar
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dipten kurtulamadı

Akhisarspor dipten kurtulamadı

Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta Aytemiz Alanyaspor'u yenerek umutlanan , deplasmanda öne geçtiği maçta 'a 2-1 mağlup olurken, düşme hattında son sıradan kurtulamadı.

Ligde son 10 maçta yalnız tek galibiyet alabilen, bu periyotta 2 maçtan beraberlikle ayrılıp 7 mağlubiyetle sarsılan Akhisar, bitime 9 hafta kala 21 puanda kaldı. Fatih ve Josue'nin kadro dışı, Mustafa, Eray, Cikalleshi, Güray'ın sakat, Manu'nun cezalı olduğu Akhisar'da eldeki tek forvet olarak kalıp Trabzon deplasmanında takımını öne geçiren Bokila, durum 1-1 olunca 72'nci dakikada skoru korumak için oyundan alındı. Bokila'nın yerine haftalar sonra sahalara dönen Lopes, oyuna girer girmez penaltı yaptırıp takımın mağlubiyetine neden oldu. Ligde haftaya Kasımpaşa'yı konuk edecek Akhisar, kazanıp milli maç arasına biraz olsun moralli girmeye çalışacak.

  1. 10.03.2019
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