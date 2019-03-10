Lukac’tan 5 net kurtarış – Fotomaç – 10 Mart 2019
10 Mart 2019, Pazar
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Lukac’tan 5 net kurtarış

Lukac’tan 5 net kurtarış

Ege ekibinin kalecisi 5 net gollük pozisyonu önleyerek takımını ayakta tutan isim oldu.

Ege ekibinin kalecisi 5 net gollük pozisyonu önleyerek takımını ayakta tutan isim oldu. Ancak Sırp kalecinin performansı puan almaya yetmedi. Trabzonspor'un kalecisi da maç 0-0 iken iki kritik kurtarış yaptı. Uğurcan, Sosa'nın attığı penaltıya ise bakamayarak sırtını döndü.

LOPEZ GİRDİ PENALTI YAPTIRDI
Akhisarspor'da 72'de oyuna giren Miguel , dört dakika sonra ceza sahasında Abdülkadir Parmak'ı düşürerek penaltıya neden oldu ve takımını yaktı. Lopez itiraz etti ancak VAR'da da karar değişmedi

ZEKİ YAVRU ISLIKLANDI
Eski Trabzonsporlu Zeki Yavru, skor 1-0'ken saha içinde ağır davranıp oyunu yavaşlatmak isteyince tribünlerden tepki gördü. Bordo-mavili taraftarlar top her ayağına geldiğinde eski oyuncularını ıslıklayarak protesto etti.

  1. 10.3.2019
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