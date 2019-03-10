Lukac’tan 5 net kurtarış

Ege ekibinin kalecisi Milan Lukac 5 net gollük pozisyonu önleyerek takımını ayakta tutan isim oldu. Ancak Sırp kalecinin performansı puan almaya yetmedi. Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan da maç 0-0 iken iki kritik kurtarış yaptı. Uğurcan, Sosa'nın attığı penaltıya ise bakamayarak sırtını döndü.



LOPEZ GİRDİ PENALTI YAPTIRDI

Akhisarspor'da 72'de oyuna giren Miguel Lopez, dört dakika sonra ceza sahasında Abdülkadir Parmak'ı düşürerek penaltıya neden oldu ve takımını yaktı. Lopez itiraz etti ancak VAR'da da karar değişmedi



ZEKİ YAVRU ISLIKLANDI

Eski Trabzonsporlu Zeki Yavru, skor 1-0'ken saha içinde ağır davranıp oyunu yavaşlatmak isteyince tribünlerden tepki gördü. Bordo-mavili taraftarlar top her ayağına geldiğinde eski oyuncularını ıslıklayarak protesto etti.