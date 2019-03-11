Trabzonspor'da Nwakaeme farkı
Nijeryalı yıldızın, diri görüntüsü camiayı mutlu etti. Orta sahada kaptırdığı topun ardından 50 metre koşup geri kazanması alkış aldı.
ARTI 100 BİN
Nwakaeme sezon başı Trabzonspor'a imza atarken 1.1 milyon euro istemişti. 1 milyon euro'ya sözleşmeyi imzalamıştı. Başkan Ahmet Ağaoğlu'na da "Toplamda 19 gole katkı sağlarsam 100 bin euro bonus alırım" demişti. Bu sözleri kontratına da yazılmıştı. Nwakaeme 8 gol, 4 asistle oynuyor. Kalan 9 haftada 7 gole daha etki ederse 100 bin euro bonus alacak.
UĞURCAN'IN HAKKI
Onur Kıvrak'ın kadro dışı kalmasından sonra kaleyi devralan Uğurcan Çakır her geçen maçta biraz daha üzerine koyuyor. 19 yaşındaki genç eldiven Mart ayındaki maçlar için Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten davet bekliyor. Trabzonsporlular da Uğurcan'ın kaleyi hak ettiğini düşünüyor.
'DERSLERE ÇALIŞIN'
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, kulübün Borçka Futbol Okulu'nu ziyaret etti. Karaman, minik futbolcularla sohbet etti. Ardından öğütlerde bulundu: "Futbol önemli ancak sakın okulunuzu, derslerinizi ihmal etmeyin. Aranızdan yetişen arkadaşlarınızı takımımızda görmeyi çok isteriz"
YAN YANA HEP BİRLİKTE
Akhisar maçında 67. dakikada oyuna giren ve büyük enerji katan Olcay Şahan'ın keyfi yerinde. Tecrübeli futbolcu maç sonunda sahalara döndüğü için mutlu olduğunu söyledi, sosyal medya hesabına "Yan yana hep birlikte" yazdı.
'ŞAHAN'E BİR DÖNÜŞ
Olcay Şahan, Akhisar'a karşı 25 dakika şans buldu. 18 kez topla buluştu. 1 kilit pas verdi, 2 kez adam geçti. 14 pası isabetli kullandı. Olcay karşılaşma sonunda da tribünlerin isteği üzerine üçlü çektirdi. Ardından da tebrikleri kabul etti.
Takım izinliydi
Şenol Güneş Stadı'nda Akhisarspor'u 2-1'lik skorla mağlup etmeyi başaran Trabzonspor'da futbolcular dünü izinli geçirdi. Bordo-mavililer iznin ardından BB Erzurumspor deplasmanındaki mücadelenin hazırlıklarına start verecek. Teknik direktör Ünal Karaman izin günlerinde oyuncularından futbolu düşünmemelerini istedi.
- 11.3.2019
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uzman analist gecen yıl başakşehiri yendik gs, ondan önceki sene yendik bjk şampiyon oldu.
Trabzonspor'da Nwakaeme farkı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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