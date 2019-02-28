Büyük düşüş – Fotomaç – 28 Şubat 2019
28 Şubat 2019, Perşembe
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Büyük düşüş

Büyük düşüş

Fırtına, aldığı sonuçlarla lig ve kupada hüsrana uğradı.

Kupadan elenen ekibi, ligde de 23. hafta sonunda 'in (51) 15 puan gerisinde 36 puanla 4. sırada yer alıyor. Ligin ilk yarısını 29 puanla 2. sırada kapatan bordo-mavililer, 6 maçta 3 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 2 galibiyetle 7 puan toplayarak zirve yarışından koptu.
  1. 28.2.2019
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