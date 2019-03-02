Sıra Süper Lig’de
02 Haziran 2019, Pazar
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Sıra ’de

Sıra Süper Lig’de

’nda ’yı eleyerek yarı finale yükselen son şampiyon, bu performansını ’e de yansıtmak istiyor.

'de son sırada yer alan ve kümede kalmak için çırpınan Akhisarspor, geçen sezon tarihinde ilk kez müzesine götürdüğü Ziraat 'na bu sezon da bir adım daha yaklaştı. Çeyrek finalde ile eşleşen Akhisarspor rakibini evinde 3-1, Stadı'nda ise 2-1 yenerek adını yarı finale yazdırdı. Yarı finalde ise ve 'u eleyerek büyük bir sürprize imza atan Spor Toto 1. Lig ekibi Ümraniyespor'un rakibi olan yeşil-siyahlılar gözünü yine kupaya dikti. Türkiye Kupası'nı art arda ikinci kez kazanıp yeni bir tarih yazmak isteyen Akhisarspor, kupadaki müthiş performansını, maçıyla lige de yansıtmanın peşinde.
  1. 2.3.2019
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