Akhisarspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 3 Şubat Pazar günü sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Akhisarspor, bu maçın hazırlıklarına başladı.
Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, ısınma ve koşunun ardından dar alanda pas çalışması yaptı.
Akhisarspor'da sakatlıkları bulunan Mustafa Yumlu, Dany Nounkeu, Bilal Kısa ve Eray Ataseven, çalışmada yer almadı.
Sakatlığı geçen Kadir Keleş ise takımla çalışmalara başladı.
Yeşil-siyahlı ekip, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
- 29.1.2019 19:41
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Akhisarspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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