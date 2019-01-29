Akhisarspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları
29 Ocak 2019, Salı
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Akhisarspor'da maçı hazırlıkları

Akhisarspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları

'in 20. haftasında 3 Şubat Pazar günü sahasında ile karşılaşacak Akhisarspor, bu maçın hazırlıklarına başladı.

Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, ısınma ve koşunun ardından dar alanda pas çalışması yaptı.

Akhisarspor'da sakatlıkları bulunan , , ve Eray Ataseven, çalışmada yer almadı.

Sakatlığı geçen ise takımla çalışmalara başladı.

Yeşil-siyahlı ekip, maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

  1. 29.1.2019 19:41
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