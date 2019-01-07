Akhisarspor’da transfer müjdesi – Fotomaç – 07 Ocak 2019
07 Ocak 2019, Pazartesi
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Akhisarspor’da müjdesi

Akhisarspor’da transfer müjdesi

Akhisar'da , müjdesi verdi.

Akhisar'da , müjdesi verdi. Arslan, "Teklif sunduğumuz oyuncular var ama 2 ya da 3 transferle devre arasını kapatmak itiyoruz" dedi. Öte yandan kampa izinsiz katılmayan Manu, 'ya geldi ve teknik heyet ile yönetimden özür diledi.

  1. 7.1.2019
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