Akhisarspor’da transfer müjdesi
Akhisar'da Cihat Arslan, transfer müjdesi verdi.
Akhisar'da Cihat Arslan, transfer müjdesi verdi. Arslan, "Teklif sunduğumuz oyuncular var ama 2 ya da 3 transferle devre arasını kapatmak itiyoruz" dedi. Öte yandan kampa izinsiz katılmayan Manu, Antalya'ya geldi ve teknik heyet ile yönetimden özür diledi.
- 7.1.2019
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Çekdar Orhan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mevkisi nedir? Galatasaray...
Toplam 7
Yorum
65karabela fenerbahçeliyim ama inan başarılı olmanı çok istiyorum inşallah çok başarılı olursun çocuk
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Beşiktaş transferi KAP'a bildirdi!
Toplam 3
Yorum
Konya KartaL bu adam çok penaltı yaptırıyor.
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Kafa Topu
Toplam 38
Yorum
ismsiz 7.000 kere 1. oldum
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