Akhisarspor’da transfer müjdesi

Akhisar'da Cihat Arslan, transfer müjdesi verdi. Arslan, "Teklif sunduğumuz oyuncular var ama 2 ya da 3 transferle devre arasını kapatmak itiyoruz" dedi. Öte yandan kampa izinsiz katılmayan Manu, Antalya'ya geldi ve teknik heyet ile yönetimden özür diledi.