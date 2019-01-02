Akhisarspor'un Antalya kampı başladı – Fotomaç – 02 Ocak 2019
02 Ocak 2019, Çarşamba
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Akhisarspor'un başladı

Akhisarspor'un Antalya kampı başladı

Akhisarspor, 'in ikinci yarısının hazırlıkları kapsamında kampına başladı.

Akhisarspor, 'in ikinci yarısının hazırlıkları kapsamında kampına başladı.

Yeşil-siyahlı ekip, Antalya'nın Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'nde kampa girdi.

ekibinin, teknik direktör yönetiminde kamp yapılan otelin sahasında gerçekleştirdiği antrenmana, izinli olan bazı yabancı futbolcular katılmadı. Bu futbolcuların yarın sabah kampa katılacağı belirtildi.

Yağmur altında gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ve koşu çalışması ile tamamlandı.

Akhisarspor, sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

  1. 2.1.2019 23:01
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