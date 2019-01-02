Akhisarspor'un Antalya kampı başladı
Akhisarspor, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıkları kapsamında Antalya kampına başladı.
Akhisarspor, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıkları kapsamında Antalya kampına başladı.
Yeşil-siyahlı ekip, Antalya'nın Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'nde kampa girdi.
İzmir ekibinin, teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde kamp yapılan otelin sahasında gerçekleştirdiği antrenmana, izinli olan bazı yabancı futbolcular katılmadı. Bu futbolcuların yarın sabah kampa katılacağı belirtildi.
Yağmur altında gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ve koşu çalışması ile tamamlandı.
Akhisarspor, sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 2.1.2019 23:01
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Alper ALPAGUT Türkiye Süper Ligi 2018-19 sezonu sonunda EFSANE TRABZONSPOR(O:17 G:8 B:5 M:4 P:29)'un ŞAMPİYON olacağına inanıyorum. Sevgi ve Saygılarımla.
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BAŞARI BU BAŞARISIZLIK SANA YAKIŞMIYOR OKAN IM. GERİ DEĞİL İLERİ ŞART. GS HOCALIĞI SENİ BEKLİYOR. SENİN OLDUĞUN YERDE BAŞARI OLMALI OKAN HOCAM
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