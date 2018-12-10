Akigolar coştu – Fotomaç – 10 Aralık 2018
10 Aralık 2018, Pazartesi
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Akigolar coştu

Akigolar coştu

Kupa şampiyonu Akhisarspor'u, ligde sıkıntılı günler geçirdiği bu dönemde taraftarı yalnız bırakmıyor.

ile oynanan kritik maça yeşil-siyahlı taraftarlar, hava soğuk olmasına rağmen büyük bir ilgi gösterdi. Karşılaşmayı yaklaşık 9 bin futbolsever izledi. Taraftarlar, güçlü rakipleri karşısında alınan önemli zafer sonrasında büyük bir sevinç yaşadı.
  1. 10.12.2018
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