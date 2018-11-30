Akhisarspor Krasnodar’a 2-1 mağlup oldu | MAÇ SONUCU | ÖZET

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Akhisarspor, deplasmanda Krasnodar'a konuk oldu. Temsilcimiz mücadeleden öne geçmesine rağmen 2-1'lik skorla boynu bükük ayrıldı.

ÖNE GEÇTİK

Temsilcimiz Akhisarspor, Krasnodar deplasmanında öne geçti ve ilk yarıyı önde kapattı. Akhisarspor'u öne geçiren golü 25. dakikada Serginho kaydetti.

İKİNCİ YARI ENGEL OLAMADIK

İkinci yarıda maç ise Krasnodar'ın kontrolünde geçti. İkinci yarının hemen başında beraberliği yakalayan Krasnodar, ilk golden 9 dakika sonra ise öne geçti. Krasnodar'ın golleri 48. dakikada Gazinski ve 57. dakikada Ari'den geldi.

Bu sonuçla temsilcimiz UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı beşinci maçta da puanla tanışamadı. Puanını 12'ye çıkaran Krasnodar ise liderliğini sürdürdü.







ÖNEMLİ DAKİKALAR

6. dakikada Wanderson'un yerden sert şutunda kaleci Lukac, topu kornere tokatladı.

24. dakikada Akhisarspor, soldan kazandığı korner atışında golü buldu. Güray Vural'ın kullandığı korner atışında ön direkte Helder Barbosa'nın kafayla aşırttığı topu önünde bulan Serginho'nun bekletmeden şutunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 0-1

25. dakikada rakip savunmanın hatasında topu alan Manu, ceza alanı içine girdiği anda yerden sert vurdu ancak kaleci meşin yuvarlağı kontrol etti.

38. dakikada Stotski'nin soldan ortasında Akhisarspor ceza alanı içinde kafalardan seken topla buluşan Petrov'un şık vuruşunda, meşin yuvarlak yan direğe çarpıp oyun alanına döndü. Akhisarspor, daha sonra tehlikeyi uzaklaştırdı.

Krasnodar - Akhisarspor maçından kareler...

48. dakikada Petrov'un sağdan ortasında altıpasta topla buluşan Gazinski, meşin yuvarlağı kafayla filelere gönderdi: 1-1

57. dakikada Akhisarspor geriye düştü. Krasnodar, ceza yayı içinde topla buluşan Ari'nin aşırtma vuruşunda topun filelerle bir kez daha buluşmasıyla 2-1 öne geçti.

84. dakikada Vrsajevic'in sağdan ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Onur Ataseven'in gelişine sert şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.