Akhisarspor hayata döndü

Teknik direktör Cihat Arslan UEFA Avrupa Ligi'nde oynadıkları Sevilla karşılaşmasında çok yıprandıklarını belirterek, "Antalyaspor müsabakasına çok yorgun çıktık. Biraz daha ekonomik oynamayı tercih ettik. Birçok eksiğimiz vardı, defansı devşirme oyuncularla kurduk. Buna rağmen kazanmayı başardık. Önemli bir galibiyet oldu" ifadelerini kullandı.

Artık seri galibiyetler alacaklarına inandığını ifade eden deneyimli teknik adam, "Deplasmandaki ilk galibiyetimiz hatta ilk puanımız oldu. Elbette çok mutluyuz. Milli maç arasına moralli gireceğiz. İnanıyorum devamını getireceğiz" dedi.

Antalyaspor'a karşı sistem değişikliği yaptıklarını sözlerine ekleyen Cihat Arslan, "Maçın son dakikalarında farklı bir sistem uyguladık. Santrforsuz 5-5'e döndük. Takım çok önemli bir irade gösterdi. Bu da biz 3 puanı getirdi" yorumunu yaptı. Ege temsilcisi Süper Lig'e verilen aranın ardından Bursaspor'u konuk edecek.