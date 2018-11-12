Akhisarspor hayata döndü
Spor Toto Süper Lig'de Antalyaspor'u 90+2'nci dakikada Miguel Lopes'in golüyle 2-1 yendi
Teknik direktör Cihat Arslan UEFA Avrupa Ligi'nde oynadıkları Sevilla karşılaşmasında çok yıprandıklarını belirterek, "Antalyaspor müsabakasına çok yorgun çıktık. Biraz daha ekonomik oynamayı tercih ettik. Birçok eksiğimiz vardı, defansı devşirme oyuncularla kurduk. Buna rağmen kazanmayı başardık. Önemli bir galibiyet oldu" ifadelerini kullandı.
Artık seri galibiyetler alacaklarına inandığını ifade eden deneyimli teknik adam, "Deplasmandaki ilk galibiyetimiz hatta ilk puanımız oldu. Elbette çok mutluyuz. Milli maç arasına moralli gireceğiz. İnanıyorum devamını getireceğiz" dedi.
Antalyaspor'a karşı sistem değişikliği yaptıklarını sözlerine ekleyen Cihat Arslan, "Maçın son dakikalarında farklı bir sistem uyguladık. Santrforsuz 5-5'e döndük. Takım çok önemli bir irade gösterdi. Bu da biz 3 puanı getirdi" yorumunu yaptı. Ege temsilcisi Süper Lig'e verilen aranın ardından Bursaspor'u konuk edecek.
- 12.11.2018 11:58
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Şenol Güneş'ten mağlubiyet yorumu
Toplam 19
Yorum
Murat Eeeee Şenol Hocam sezon bitse de gitsek havasındasın... Sen böyle olursan, futbolcudan ne bekleyebilirsin ki...
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Şenol Güneş'ten mağlubiyet yorumu
Toplam 19
Yorum
Bizim suçumuz size güvenmekti ! Hepimizin eseri ? Senin ve Ormanin eseri ! 3 sezon'da 1 tane genç kazandirmadin inatçiliginla. Orman'da oyuncu satti kadroyu dagitti takim
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Şenol Güneş'ten mağlubiyet yorumu
Toplam 19
Yorum
Yetti gaaaari ! Dogru diyorsun Atiba geçen sezon zaten bitmisti. Yerine dinamik ve genç birini kazandirmak gerekirken, lig basladiktan 1 hafta sonra kontrat
Akhisarspor hayata döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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