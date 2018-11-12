Akhisarspor hayata döndü
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    12 Kasım 2018, Pazartesi
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    Akhisarspor hayata döndü

    Akhisarspor hayata döndü

    Spor Toto 'de 'u 90+2'nci dakikada Miguel Lopes'in golüyle 2-1 yendi

    Teknik direktör UEFA Avrupa Ligi'nde oynadıkları Sevilla karşılaşmasında çok yıprandıklarını belirterek, " müsabakasına çok yorgun çıktık. Biraz daha ekonomik oynamayı tercih ettik. Birçok eksiğimiz vardı, defansı devşirme oyuncularla kurduk. Buna rağmen kazanmayı başardık. Önemli bir galibiyet oldu" ifadelerini kullandı.

    Artık seri galibiyetler alacaklarına inandığını ifade eden deneyimli teknik adam, "Deplasmandaki ilk galibiyetimiz hatta ilk puanımız oldu. Elbette çok mutluyuz. Milli maç arasına moralli gireceğiz. İnanıyorum devamını getireceğiz" dedi.

    Antalyaspor'a karşı sistem değişikliği yaptıklarını sözlerine ekleyen Cihat Arslan, "Maçın son dakikalarında farklı bir sistem uyguladık. Santrforsuz 5-5'e döndük. Takım çok önemli bir irade gösterdi. Bu da biz 3 puanı getirdi" yorumunu yaptı. Ege temsilcisi 'e verilen aranın ardından 'u konuk edecek.

    1. 12.11.2018 11:58
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