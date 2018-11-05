Akhisarspor'da golcüler oruçta – Fotomaç – 05 Kasım 2018
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    05 Kasım 2018, Pazartesi
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    'da golcüler oruçta

    Akhisarspor'da golcüler oruçta

    'de düşme hattından haftalardır kurtulamayan 'un hücum oyuncuları Seleznyov ve , lig ve Avrupa'da haftalardır gol orucunda

    Son randevusunda kaçırdığı gollerle saç baş yolduran Ukraynalı yıldız Seleznyov, ligde 3 maçtır suskun kaldı. Geçen sezon attığı gollerle takımı ligde tutup tarihinde ilk kez 'nı kazanmasına katkı sağlayan futbolcu, UEFA 'nde de çıktığı 3 maçta hiç ağları sarsamadı. Sezon başında kırmızı kart görüp ligde 4 maç ceza alan, o dönem 'a olmak istediğini açıklayan futbolcunun kötü performansı, taraftarla da arasının açılmasına sebep oldu.

    Çaykur Rizespor maçında yuhalanan Seleznyov bu sezon lig ve Avrupa'da çıktığı 10 maçta 3 kez gol sevinci yaşadı. Akigo'nun büyük umutlarla transfer ettiği Manu, ligde 4 maçtır skor üretemedi. Hollandalı futbolcu, UEFA Avrupa Ligi'nde de 2 maçta şans bulup tabelayı değiştiremedi. , Akhisar formasıyla çıktığı 12 lig ve Avrupa sınavında yalnız 2 kez gol atabildi. Oynadığı ilk 3 maçı kaybederek prestij mücadelesi vermeye başladığı Avrupa Ligi J Grubu'nda perşembe günü İspanyol devi Sevilla'yı konuk edecek yeşil-siyahlılarda defansta ve Dany, orta sahada ise Serginho'nun sakatlıkları devam ediyor.

    1. 5.11.2018 12:10
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