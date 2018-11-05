Son Çaykur Rizespor randevusunda kaçırdığı gollerle saç baş yolduran Ukraynalı yıldız Seleznyov, ligde 3 maçtır suskun kaldı. Geçen sezon attığı gollerle takımı ligde tutup tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nı kazanmasına katkı sağlayan futbolcu, UEFA Avrupa Ligi'nde de çıktığı 3 maçta hiç ağları sarsamadı. Sezon başında kırmızı kart görüp ligde 4 maç ceza alan, o dönem Galatasaray'a transfer olmak istediğini açıklayan futbolcunun kötü performansı, taraftarla da arasının açılmasına sebep oldu.

Çaykur Rizespor maçında yuhalanan Seleznyov bu sezon lig ve Avrupa'da çıktığı 10 maçta 3 kez gol sevinci yaşadı. Akigo'nun büyük umutlarla transfer ettiği Manu, ligde 4 maçtır skor üretemedi. Hollandalı futbolcu, UEFA Avrupa Ligi'nde de 2 maçta şans bulup tabelayı değiştiremedi. Elvis Manu, Akhisar formasıyla çıktığı 12 lig ve Avrupa sınavında yalnız 2 kez gol atabildi. Oynadığı ilk 3 maçı kaybederek prestij mücadelesi vermeye başladığı Avrupa Ligi J Grubu'nda perşembe günü İspanyol devi Sevilla'yı konuk edecek yeşil-siyahlılarda defansta Mustafa Yumlu ve Dany, orta sahada ise Serginho'nun sakatlıkları devam ediyor.