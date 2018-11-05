Akhisarspor'da golcüler oruçta
Spor Toto Süper Lig'de düşme hattından haftalardır kurtulamayan Akhisarspor'un hücum oyuncuları Seleznyov ve Elvis Manu, lig ve Avrupa'da haftalardır gol orucunda
Son Çaykur Rizespor randevusunda kaçırdığı gollerle saç baş yolduran Ukraynalı yıldız Seleznyov, ligde 3 maçtır suskun kaldı. Geçen sezon attığı gollerle takımı ligde tutup tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nı kazanmasına katkı sağlayan futbolcu, UEFA Avrupa Ligi'nde de çıktığı 3 maçta hiç ağları sarsamadı. Sezon başında kırmızı kart görüp ligde 4 maç ceza alan, o dönem Galatasaray'a transfer olmak istediğini açıklayan futbolcunun kötü performansı, taraftarla da arasının açılmasına sebep oldu.
Çaykur Rizespor maçında yuhalanan Seleznyov bu sezon lig ve Avrupa'da çıktığı 10 maçta 3 kez gol sevinci yaşadı. Akigo'nun büyük umutlarla transfer ettiği Manu, ligde 4 maçtır skor üretemedi. Hollandalı futbolcu, UEFA Avrupa Ligi'nde de 2 maçta şans bulup tabelayı değiştiremedi. Elvis Manu, Akhisar formasıyla çıktığı 12 lig ve Avrupa sınavında yalnız 2 kez gol atabildi. Oynadığı ilk 3 maçı kaybederek prestij mücadelesi vermeye başladığı Avrupa Ligi J Grubu'nda perşembe günü İspanyol devi Sevilla'yı konuk edecek yeşil-siyahlılarda defansta Mustafa Yumlu ve Dany, orta sahada ise Serginho'nun sakatlıkları devam ediyor.
- 5.11.2018 12:10
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Şenol Güneş: Kaybetmeyi hak etmedik
Toplam 9
Yorum
Hakan Birkere de biz iyi değiliz ; iyi oynamıyoruz deme doğruluğunu gösterin lütfen o zaman saygı duyacağım .
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Şenol Güneş: Kaybetmeyi hak etmedik
Toplam 9
Yorum
Hakan Sn. Hocam ; Dikkat ediyorum kaybedilen her maç sonrası felsefi boyutta şöyle olsaydı böyle olurdu vs . mutlaka bir şey diyorsunuz ..
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Korku tüneli!
Toplam 4
Yorum
Olmaz Sinanın Futbol sekası ve algısı yetersiz o yüzden gelişme sağlayamaz.kendini geliştiremez. Alt yapıdan gençlere şans verilse daha iyi olur
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