UEFA Avrupa Ligi'nde gruptaki ilk maçında Rus ekibi Krasnodar'a 1-0 mağlup olan Akhisarspor, deplasmanda Standard Liege ile karşı karşıya geldi.

Belçika'nın Liege kentindeki Maurice Dufrasne Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Standard Liege 2-1 kazandı. Standard Liege'in gollerini Renaud Emond ve Moussa Djenepo atarken temsilcimiz Akhisarspor'un tek golünü ise Onur Ayık'tan geldi.



İLK GOL ONUR AYIK'TAN

Daha önce Werder Bremen'de 1, Kardemir Karabükspor'da ise 2 UEFA Avrupa Ligi maçına çıkan Onur Ayık, Akhisarspor'la ikinci maçında golle tanıştı. Akhisarspor'un Avrupa Kupaları tarihindeki ilk golüne imza atan Onur Ayık, en son gol sevincini 29 Eylül 2017'de Süper Lig'de Fenerbahçe'ye karşı yaşamıştı.

Yeşil-siyahlı takımda iki sarı kartla cezalandırılan Mustafa Yumlu 82. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Grubun diğer maçında Rus ekibi Krasnodar, konuk ettiği İspanyol temsilcisi Sevilla karşısında 1-0 geriye düşmesine rağmen müsabakadan 2-1 galip ayrıldı.

Akhisarspor, gruptaki 3. maçında 25 Ekim Perşembe günü deplasmanda Sevilla ile karşılaşacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada gelişen Akhisarspor atağında Josue, ceza sahası dışından sol çaprazdan sert vurdu, top savunmadan geri döndü.

17. dakikada Standard Liege öne geçti. Carcela'nın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Emond'un çektiği şutta meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.

32. dakikada Akhisarspor beraberliği yakaladı. Josue tarafından kullanılan kornerde ceza sahası yayının hemen dışından Onur Ayık meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.

40. dakikada Standard Liege yeniden üstünlüğü yakaladı. Cavanda'nın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Djenepo'nun kafayla vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 2-1.

Müsabakanın ilk devresini Standard Liege 2-1 önde tamamladı.



47. dakikada ceza sahasına sokulan Onur Ayık'ın şutunu kaleci Ochoa kurtardı.

63. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Laifis'in şutunda top auta çıktı.

84. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Luyindama'nın şutu yandan dışarı gitti.



Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Standard Liege, Akhisarspor'u 2-1 mağlup etti.

İLK 11'LER



STANDART LIEGE: Ochoa, Cavanda, Luyindama, Laifis, Pocognoli, Agbo, Marin, Cimirot, Djenepo, Carcela, Emond



AKHİSARSPOR: Fatih, Miguel Lopes, Mustafa Yumlu, Caner, Güray, Aykut, Bilal, Barbosa, Josue, Onur, Seleznyov



TÜRK VE BELÇİKA TAKIMLARI 33. KEZ KARŞI KARŞIYA GELDİ

Akhisarspor'un UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda deplasmanda Standard Liege ile oynayacağı karşılaşma, Avrupa kupalarında Türk ve Belçika futbol takımları arasındaki 33. müsabaka oldu. İki ülke takımları arasında daha önce oynanan 32 maçın 9'unu Türk, 13'ünü Belçika ekipleri kazandı, 10 müsabaka ise berabere sonuçlandı. Bu karşılaşmalarda Türk takımlarının 36 golüne, Belçika ekipleri 50 golle karşılık verdi.



Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden 3 ekibin de gruplarında birer Belçika takımı yer alıyor. Akhisarspor'un bulunduğu J Grubu'nda Standard Liege, Beşitaş'ın bulunduğu I Grubu'nda Genk, Fenerbahçe'nin mücadele ettiği D Grubu'nda ise Anderlecht bu ülkenin temsilcisi konumunda. Türk ekiplerinden Altay, Beşiktaş, Bursaspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Gaziantepspor, Göztepe, Atiker Konyaspor, Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor ve Trabzonspor, daha önce Avrupa kupalarında Belçikalı rakipleriyle mücadele etti.



STANDARD LİEGE, TÜRK TAKIMLARIYLA 3 MAÇ YAPTI

Türk takımlarına karşı Avrupa kupalarında 3 maça çıkan Standard Liege, bu müsabakalarda mağlubiyet almadı. Belçika temsilcisi 3 müsabakada sahadan 1 galibiyet ve 2 beraberlikle ayrıldı. İlk olarak 1967-1968 sezonu Kupa Galipleri Kupası ilk turunda Altay'la eşleşen Standard Liege, Bekçika'da oynadığı ilk maçı 3-2 kazanırken, rövanşta 0-0'lık beraberlikle adını ikinci tura yazdırdı. Standard Liege, 2004-2005 sezonu UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda Beşiktaş'la birlikte yer aldı. Belçika ekibi, siyah-beyazlılarla İstanbul'da yaptığı tek maçta 1-1 berabere kaldı.



TÜRK VE BELÇİKA TAKIMLARININ MAÇLARI



Avrupa kupalarında Türk ve Belçika takımları arasında oynanan maçlar ve sonuçları şöyle: