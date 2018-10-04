Akhisar Standard'ı aşacak! – Fotomaç – 04 Ekim 2018
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    04 Ekim 2018, Perşembe
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    Akhisar Standard'ı aşacak!

    Akhisar Standard'ı aşacak!

    ’nde ilk maçta ’a yenilen Akigolar, J 2. maçında ’da saat 22.00’de, ’ya yenilen S.Liege’le kozlarını paylaşacak

    UEFA J 'ndaki ikinci maçta Akhisarspor, bugün ekibi Standard Liege'e konuk olacak. Belçika'nın Liege kentindeki Maurice Dufrasne Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak karşılaşmada 'dan hakem Manuel Schuettengruber düdük çalacak. Yeşil-siyahlılar'da Serginho ve Eray sakatlığı nedeniyle yok. İlk maçta 'a 1-0 kaybeden temsilcimiz, tarihinin ilk Avrupa deplasmanında ilk golünü atarak, ilk puanlarını hanesine yazdırmaya çalışacak. Belçika ekibi ise ilk maçında grubun favorisi İspanyol devi 'ya yenildi. Standard'ın kadrosunda geçen yıl 'de kiralık oynayan Kosanovic'in yanı sıra ve G.Saray formaları giyen Cavanda da yer alıyor. Diğer maçta Krasnodar, Sevilla'yı ağırlayacak.
    1. 4.10.2018
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