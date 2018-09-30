UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda Akhisarspor'un rakibi Standard Liege
UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda Akhisarspor'un rakibi Standard Liege, Belçika Birinci Futbol Ligi'nde Oostende'yi 3-1 yendi.
Belçika Ligi'nin 9. haftasında Standard Liege, Oostende ile deplasmanda karşılaştı.
Konuk takım, 24 ve 48. dakikalarda Moussa Djenepo, 59. dakikada penaltıdan Renaud Emond'un golleriyle 3-0'lık skoru yakaladı.
Oostende adına Emmanuel Banda'nın 90. dakikada attığı gol, mücadelenin skorunu belirledi ve Standard Liege karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.
Ligde üç hafta sonra galip gelen Standard Liege, 15 puana yükseldi. Oostende ise 13 puanda kaldı.
UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nun ikinci haftasında Akhisarspor ile Standard Liege, 4 Ekim Perşembe günü Belçika'da karşılaşacak.
- 30.9.2018 21:25
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Yorum
aykutu istiyoruz. ersun yanalla falan olmaz bu iş. aykut hocayı istiyoruz.
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Yorum
rıdvan demirkol rıdvan hocam, mehmet demirkol hocam, ne olacak bu fenerbahçenin hali.
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Semih Antalya stadı 10 katı eksiğine yapılmış aradaki farkı görünce yazık diyorum. Şenol yönetenlere sorgulama demesi boşuna değil
UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda Akhisarspor'un rakibi Standard Liege haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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