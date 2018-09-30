UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda Akhisarspor'un rakibi Standard Liege
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    30 Eylül 2018, Pazar
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    J 'nda 'un rakibi

    UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda Akhisarspor'un rakibi Standard Liege

    J 'nda 'un rakibi , Birinci Futbol Ligi'nde Oostende'yi 3-1 yendi.

    Ligi'nin 9. haftasında , Oostende ile deplasmanda karşılaştı.

    Konuk takım, 24 ve 48. dakikalarda Moussa Djenepo, 59. dakikada penaltıdan Renaud Emond'un golleriyle 3-0'lık skoru yakaladı.

    Oostende adına Emmanuel Banda'nın 90. dakikada attığı gol, mücadelenin skorunu belirledi ve Standard Liege karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

    Ligde üç hafta sonra galip gelen Standard Liege, 15 puana yükseldi. Oostende ise 13 puanda kaldı.

    J 'nun ikinci haftasında ile Standard Liege, 4 Ekim Perşembe günü Belçika'da karşılaşacak.

    1. 30.9.2018 21:25
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