Krasnodar 3 puanı 3 golle aldı
Akhisarspor'un UEFA Avrupa Ligi J Grubu'ndaki rakiplerinden Krasnodar, Rusya Premier Lig'de Krylya Sovetov'u 3-0 mağlup etti.
Akhisarspor'un UEFA Avrupa Ligi J Grubu'ndaki rakiplerinden Krasnodar, Rusya Premier Lig'de Krylya Sovetov'u 3-0 mağlup etti.
Rusya Premier Lig'in 8. haftasında Krasnodar, Krylya Sovetov'a konuk oldu.
Krasnodar, ilk yarısı golsüz sona eren karşılaşmanın 69 ve 71. dakikalarında Ari, 81. dakikasında Magomed Suleymanov'un attığı gollerle 3-0'lık galibiyete ulaştı.
Ligde üst üste üçüncü maçını kazanan Krasnodar, 16 puanla ikinci sıraya yükseldi. Son 5 maçının 4'ünü kaybeden Krylya Sovetov ise 7 puanla 13. sırada kaldı.
- 24.9.2018 20:32
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Derbinin VAR'ı Halis Özkahya oldu
Toplam 3
Yorum
CasCan Bu iki hakemi bu maça vermek BJK lıları tahrik ise hiç meraklanmayın Güzel bir maç olacak ve BJK gönülleri feth edecek
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Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
Toplam 10
Yorum
karakartal Bu federasyon ve MHK biraz düşünse önceki maçlarda onca olay oldu gereken önlemleri alır ama amaç Beşiktaşı durdurmak olunca
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Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
Toplam 10
Yorum
karakartal Merak ediyorum bu Mhk nin başındaki ruhsuzlar ve sahadaki vicdansız hakemler o kadar günahla nasıl yaşıyorlar.
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