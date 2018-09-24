Krasnodar 3 puanı 3 golle aldı – Fotomaç – 24 Eylül 2018
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    24 Eylül 2018, Pazartesi
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    3 puanı 3 golle aldı

    Krasnodar 3 puanı 3 golle aldı

    Akhisarspor'un J Grubu'ndaki rakiplerinden , 'de 'u 3-0 mağlup etti.

    Akhisarspor'un J Grubu'ndaki rakiplerinden , 'de 'u 3-0 mağlup etti.

    Rusya Premier Lig'in 8. haftasında Krasnodar, Krylya Sovetov'a konuk oldu.

    Krasnodar, ilk yarısı golsüz sona eren karşılaşmanın 69 ve 71. dakikalarında Ari, 81. dakikasında Magomed Suleymanov'un attığı gollerle 3-0'lık galibiyete ulaştı.

    Ligde üst üste üçüncü maçını kazanan Krasnodar, 16 puanla ikinci sıraya yükseldi. Son 5 maçının 4'ünü kaybeden Krylya Sovetov ise 7 puanla 13. sırada kaldı.

    1. 24.9.2018 20:32
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