Akhisarspor'da Safet Susic dönemi sona erdi
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisarspor, teknik direktör Safet Susic'le yollarını ayırdı.
Akhisarspor Kulübü Basın Sözcüsü İbrahim Evren Acar, yaptığı açıklamada, teknik direktör Safet Susic'le yollarını ayırdıklarını belirterek, kendisine bugüne kadar verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür etti.
Yeni teknik direktör için görüşmelere başladıklarını bildiren Acar, bu akşam gerçekleşecek yönetim kurulu toplantısında bir değerlendirme yapacaklarını söyledi.
Acar, tercihlerinin yerli teknik direktörden yana olduğunu, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Krasnodar maçı öncesinde yeni bir isimle anlaşmak istediklerini sözlerine ekledi.
- 17.9.2018 17:32
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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Bunun hiçbir mazereti yok"
Toplam 6
Yorum
aga Mustafa Akbaşı defansta tutarsan olacağı bu, Ünal Hoca hiçmi maçta defansta görevli futbolculara bakmıyorsun, Yazık....
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Fırtına çok kısa sürdü!
Toplam 17
Yorum
aga Bu takım Mustafalardan çok çekti ve çekiyor, Mustafa Yumludan zor kurtulduk, Şimdi ise Mustafa Akbaş, vay be Ünal hoca,,,,,,
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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Bunun hiçbir mazereti yok"
Toplam 6
Yorum
ali çıkıp sen oynasaydın hep aynı terane bırakın bu işleri adamlar gs den 6 yediler utanın biraz yazık bize sizi destekliyoruz hasta ettiniz biz
Akhisarspor'da Safet Susic dönemi sona erdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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