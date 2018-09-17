Akhisarspor'da Safet Susic dönemi sona erdi
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    19 Eylül 2018, Çarşamba
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    Akhisarspor'da dönemi sona erdi

    Akhisarspor'da Safet Susic dönemi sona erdi

    ekiplerinden Akhisarspor, 'le yollarını ayırdı.

    Akhisarspor Kulübü Basın Sözcüsü İbrahim Evren Acar, yaptığı açıklamada, 'le yollarını ayırdıklarını belirterek, kendisine bugüne kadar verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

    Yeni teknik direktör için görüşmelere başladıklarını bildiren Acar, bu akşam gerçekleşecek yönetim kurulu toplantısında bir değerlendirme yapacaklarını söyledi.

    Acar, tercihlerinin yerli teknik direktörden yana olduğunu, Avrupa Ligi'ndeki Krasnodar maçı öncesinde yeni bir isimle anlaşmak istediklerini sözlerine ekledi.

    1. 17.9.2018 17:32
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