Akhisar’a tanıdık golcü – Fotomaç – 15 Ağustos 2018
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    15 Ağustos 2018, Çarşamba
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    ’a tanıdık golcü

    Akhisar’a tanıdık golcü

    'da Safet Susiç'in, "İki takviye daha istiyoruz" açıklamasının ardından harekete geçen yeşil-siyahlı kurmaylar, 2. Ligi'nde Helsingborg'da oynayan 'u listesine aldı.

    'da Safet Susiç'in, "İki takviye daha istiyoruz" açıklamasının ardından harekete geçen yeşil-siyahlı kurmaylar, 2. Ligi'nde Helsingborg'da oynayan 'u listesine aldı. Geçen sezonun 2. yarısında Alanya'da 5 maçta oynayan 32 yaşındaki golcüyle görüşmelere başlandığı bildirildi.

    1. 15.8.2018
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