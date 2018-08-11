Fatih Öztürk güven veriyor – Fotomaç – 11 Ağustos 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Ağustos 2018, Cumartesi
    CANLI ENGLISH

    güven veriyor

    <a href="/index/fatih-ozturk?id=7cf4ebdf-83f2-4e43-b493-0f5469e37c58" class="" rel="tag">Fatih Öztürk</a> güven veriyor
    SEZONU yarın deplasmanında açacak Akhisarspor'da, kaleyi koruyacak güven veriyor. Lukac'ın cezasını 'da iyi değerlendiren başarılı eldiven, geçtiğimiz sezon ligde 5, 'nda ise 8 maçta görev yaptı. Kalesinde 12 gol gören Fatih, 5 karşılaşmada ise rakiplere duvar örmüştü.
    1. 11.8.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    güven veriyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN