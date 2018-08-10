Akhisarspor'da Fatih güven veriyor – Fotomaç – 10 Ağustos 2018
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    10 Ağustos 2018, Cuma
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    'da Fatih güven veriyor

    <a href="/index/akhisarspor?id=f384ae17-fa13-413e-8ad8-eb36d70e5588" class="" rel="tag">Akhisarspor</a>'da Fatih güven veriyor

    'de sezonu pazar günü deplasmanıyla açacak 'da cezalı Lukac'ın yerine yine kaleyi koruyacak güven veriyor.

    Yeşil-siyahlılarda geçen sezon maratonunda kaleye geçen tecrübeli file bekçisi, 8 maçta 7 gole izin verip takımına tarihinde ilk kez kupayı kazandıran isimlerin başında yer aldı.


    Kupadaki iyi performansıyla ligde de eldivenleri Sırp file bekçisi Lukac'tan devralan 31 yaşındaki kaleci, 6 maçta 5 gol yedi. Fatih, sezon öncesi lig şampiyonu 'la oynanan maçında sarı-kırmızılılardan yıldız golcü 'in kullandığı son penaltıyı kurtararak Akhisapsor'a kupayı getirdi. Akhisar'la 3 ay içinde 2 tarihi kupa kaldıran file bekçisi, 2015-16 sezonunda 'dan transfer edilmişti.

    1. 10.8.2018 15:18
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