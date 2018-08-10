Akhisarspor'da Fatih güven veriyor
Spor Toto Süper Lig'de sezonu pazar günü Beşiktaş deplasmanıyla açacak Akhisarspor'da cezalı Lukac'ın yerine yine kaleyi koruyacak Fatih Öztürk güven veriyor.
Yeşil-siyahlılarda geçen sezon Türkiye Kupası maratonunda kaleye geçen tecrübeli file bekçisi, 8 maçta 7 gole izin verip takımına tarihinde ilk kez kupayı kazandıran isimlerin başında yer aldı.
Kupadaki iyi performansıyla ligde de eldivenleri Sırp file bekçisi Lukac'tan devralan 31 yaşındaki kaleci, 6 maçta 5 gol yedi. Fatih, sezon öncesi lig şampiyonu Galatasaray'la oynanan Süper Kupa maçında sarı-kırmızılılardan yıldız golcü Gomis'in kullandığı son penaltıyı kurtararak Akhisapsor'a kupayı getirdi. Akhisar'la 3 ay içinde 2 tarihi kupa kaldıran file bekçisi, 2015-16 sezonunda Trabzonspor'dan transfer edilmişti.
- 10.8.2018 15:18
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Büyükşehir’den Bursaspor’a büyük destek!
Toplam 3
Yorum
YİNE SÖYLÜYORUM GS DEN DAHA GÜZEL FORMA YAPMIŞ BURSA HELAL OLSUN. SÜPERBİR FORMASI VAR.SÜPER LİG İN EN DANDİK FORMALARI GS DE OLMUŞ.
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Fenerbahçe'de Erwin Koeman imzayı attı
Toplam 17
Yorum
AZİZ YILDIRIM TOPÇU ALIN TOPÇUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
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Fenerbahçe'de Benfica öncesi Ayew sevinci
Toplam 4
Yorum
gördük commolli VİZYONSUZ bi adam.
Akhisarspor'da Fatih güven veriyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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