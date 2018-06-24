Akhisar’ın bayrağı köprüde – Fotomaç – 24 Haziran 2018
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    25 Haziran 2018, Pazartesi
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    Akhisar’ın bayrağı köprüde

    Akhisar’ın bayrağı köprüde

    TARİHİNDE ilk kez 'nı müzesine götüren Akhisarspor'un bayrağı, İstanbul Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne asıldı

    10 gün boyunca bayrağın köprüde dalgalanacağını belirten yeşil-siyahlı kulüp başkanı Hüseyin Eryüksel, "Kupa şampiyonluğu yaşayan tüm Akhisarsporlular'a armağan olsun. Onlara ne yapsak azdır" dedi.
    1. 24.6.2018
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