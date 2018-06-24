Akhisar’ın bayrağı köprüde

TARİHİNDE ilk kez Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Akhisarspor'un bayrağı, İstanbul Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne asıldı

10 gün boyunca bayrağın köprüde dalgalanacağını belirten yeşil-siyahlı kulüp başkanı Hüseyin Eryüksel, "Kupa şampiyonluğu yaşayan tüm Akhisarsporlular'a armağan olsun. Onlara ne yapsak azdır" dedi.