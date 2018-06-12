Olcan Adın, Akhisarspor'dan ayrıldığını açıkladı. Olcan'ın yaptığı açıklama şöyle:

"Türkiye Kupası'nı kaldırdığımız günkü sevinç, bize desteklemek için kilometrelerce yol gelen taraftarlar, kendimizi güvende hissettiğimiz ortamımız... Her şey için teşekkür ederim. Bundan sonra mutluluğunuzla mutlu olacağım.

Hoşça kalın

Olcan Adın"



