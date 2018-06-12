Olcan Adın Süper Lig ekibi Akhisarspor'dan ayrıldığını açıkladı
Olcan Adın, Akhisarspor'dan ayrıldığını açıkladı. Olcan'ın yaptığı açıklama şöyle:
"Türkiye Kupası'nı kaldırdığımız günkü sevinç, bize desteklemek için kilometrelerce yol gelen taraftarlar, kendimizi güvende hissettiğimiz ortamımız... Her şey için teşekkür ederim. Bundan sonra mutluluğunuzla mutlu olacağım.
Hoşça kalın
Olcan Adın"
- 12.6.2018 16:14
- Güncelleme: 12.6.2018 16:31
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Sivasspor’da Aydın hamlesi
Toplam 1
Yorum
şems Aydın daha öncede sivasspor da idi, bir faydasını görmedik. aynı batuhan gibi. Bizi yarıyolda bırakır.
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Trabzonspor'un yıldızı Okay Yokuşlu Celta Vigo yönetimiyle görüşüyor
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Yorum
kadir yazık oldu seneye çokdaha fazlasına giderdi
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Fenerbahçe'den İsmail Köybaşı'ya transfer izni
Toplam 1
Yorum
azizin emekleri aziz emek verdi koc bu emekleri bozuk para gibi harcıyor . taraftarın hayalleri kursaklarında kalacak isik yok
Olcan Adın Süper Lig ekibi Akhisarspor'dan ayrıldığını açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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