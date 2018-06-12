Olcan Adın Süper Lig ekibi Akhisarspor'dan ayrıldığını açıkladı – Fotomaç – 12 Haziran 2018
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    Süper Lig ekibi 'dan ayrıldığını açıkladı

    <a href="/index/olcan-adin?id=b25e6577-622a-4fd6-a567-f98e5a3a3329" class="" rel="tag">Olcan Adın</a> Süper Lig ekibi <a href="/index/akhisarspor?id=f384ae17-fa13-413e-8ad8-eb36d70e5588" class="" rel="tag">Akhisarspor</a>'dan ayrıldığını açıkladı

    , 'dan ayrıldığını açıkladı. Olcan'ın yaptığı açıklama şöyle:

    "Türkiye Kupası'nı kaldırdığımız günkü sevinç, bize desteklemek için kilometrelerce yol gelen taraftarlar, kendimizi güvende hissettiğimiz ortamımız... Her şey için teşekkür ederim. Bundan sonra mutluluğunuzla mutlu olacağım.
    Hoşça kalın
    Olcan Adın"

    1. 12.6.2018 16:14
    2. Güncelleme: 12.6.2018 16:31
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