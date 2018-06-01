Akigo’da Okan Buruk çıkmazı
TM Akhisar, Okan Buruk'la yapılan yeni sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlayamadı. 44 yaşındaki teknik adam yönetiminde, tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nı kazanan yeşil-siyahlılar alternatifleri de belirledi. Ege ekibinin Trabzonspor ile yollarını ayıran Rıza Çalımbay ve daha önce kulüpte görev yapan Cihat Arslan'ı gündemine aldığı öğrenildi.
- 1.6.2018
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