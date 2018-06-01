Akigo’da Okan Buruk çıkmazı – Fotomaç – 01 Haziran 2018
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    01 Haziran 2018, Cuma
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    Akigo’da çıkmazı

    Akigo’da Okan Buruk çıkmazı
    TM Akhisar, Okan Buruk'la yapılan yeni sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlayamadı. 44 yaşındaki teknik adam yönetiminde, tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nı kazanan yeşil-siyahlılar alternatifleri de belirledi. Ege ekibinin ile yollarını ayıran Rıza Çalımbay ve daha önce kulüpte görev yapan Cihat Arslan'ı gündemine aldığı öğrenildi.
    1. 1.6.2018
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