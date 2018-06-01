Akhisar'da Buruk olmazsa... – Fotomaç – 01 Haziran 2018
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    02 Haziran 2018, Cumartesi
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    Akhisar'da Buruk olmazsa...

    Akhisar'da Buruk olmazsa...

    SPOR Toto 'de daha önce prensipte el sıkıştığı 'la sezon sonunda yaptığı ilk görüşmede mali konularda anlaşamayan Akhisarspor, tecrübeli teknik adamı ikna edemezse eski çalıştırıcılarına yönelecek.

    Kulübe tarihinde ilk kez Ziraat 'nı kazandırdıktan sonra ücretine 2 kat zam istediği iddia edilen Buruk'la salı günü yeniden masaya oturacak yeşil-siyahlıların anlaşma sağlanamama ihtimaline karşı eski teknik direktörleri ve 'nun yanı sıra 'ı gündeme aldığı öğrenildi.

    Akhisar'ı 'e çıkaran isim olan, daha sonra 'la şampiyonluk yaşayan Hamza Hamzaoğlu, Antalyaspor'dan ayrıldı. Rıza Çalımbay da son olarak Trabzonspor'u çalıştırdı. İki isimle mali konularda pürüz yaşanma ihtimaline karşı Buruk ayrılırsa en yakın adayın Cihat Arslan olduğu iddia edildi. Akhisar'ı 2015-16 sezonunda ligde 46 puanla 8'inci yapıp 2016-17'nin ilk haftalarına kadar çalıştıran Arslan, bu yıl Türkiye Kupası'nı kazanan kadroyu kuran isim de olmuştu. Fenerbahçe'yi 10 Mayıs'taki kupa finalinde yenen ilk 11'de forma giyen isimlerden 9'u Cihat Arslan döneminde transfer edildi.

    1. 1.6.2018 13:57
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