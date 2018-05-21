Akhisarspor'da Avrupa heyecanı

Daha önce Avrupa tecrübesi olmayan Akhisarspor'un kura çekimine son torbada girmesi bekleniyor. UEFA'da Akhisar'ın yer alacağı grup aşamasında 4'er takımlı 12 grupta toplam 48 ekip mücadele edecek.



Çift devreli lig usulüne göre oynanacak maçlar sonrasında gruplarında ilk 2 sırayı elde eden takımlar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grubunu üçüncü bitiren 8 takımla birlikte son 32'ye kalacak. Akhisar'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri arasında dünya devleri İngiltere'den Chelsea ve Arsenal, İtalya'dan Milan ve Lazio, İspanya'dan Villareal, Real Betis ile kupayı son 12 yılda 5 kez kazanan Sevilla, Almanya'dan Bayer Leversuken, Leipzig, Fransa'dan son finalist Marsilya var.

