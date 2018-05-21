Akhisarspor'da Avrupa heyecanı
SPOR Toto Süper Lig'de sezonun tamamlanmasının ardından yeni sezona tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi'nde yer alacak olmanın heyecanıyla hazırlanacak Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Teleset Mobilya Akhisarspor'un rakipleri, 31 Ağustos'ta Monako'da yapılacak kura çekimiyle belli olacak.
Daha önce Avrupa tecrübesi olmayan Akhisarspor'un kura çekimine son torbada girmesi bekleniyor. UEFA'da Akhisar'ın yer alacağı grup aşamasında 4'er takımlı 12 grupta toplam 48 ekip mücadele edecek.
Çift devreli lig usulüne göre oynanacak maçlar sonrasında gruplarında ilk 2 sırayı elde eden takımlar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grubunu üçüncü bitiren 8 takımla birlikte son 32'ye kalacak. Akhisar'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri arasında dünya devleri İngiltere'den Chelsea ve Arsenal, İtalya'dan Milan ve Lazio, İspanya'dan Villareal, Real Betis ile kupayı son 12 yılda 5 kez kazanan Sevilla, Almanya'dan Bayer Leversuken, Leipzig, Fransa'dan son finalist Marsilya var.
- 21.5.2018 12:33
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Galatasaraylı Nagatomo'dan veda gibi paylaşım
Toplam 1
Yorum
I LOVE YOU NAGATOMO senin iş ahlakına karakterine çalışkanlığına hayran kaldık ümit ediyoruz yönetimimiz seni yine kadromuza katacaktırseni seviyoruz bekliyoruz
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Aykut Kocaman istifasını sunuyor
Toplam 8
Yorum
ms boylece bir kariyer son bulmus olacak bundan boyle ordan oraya kostur dur ikinci lige hos geldin tam çapina gore.
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Fenerbahçe, şampiyonluğu iç sahada kaybetti
Toplam 5
Yorum
YNTM (19) VOLKAN VE HASAN ALİ..TEZELDEN BU KULÜPTEN YOLLANMALI Kİ..TARAFTARIN Bİ YÜZÜ GÜLSÜN.
Akhisarspor'da Avrupa heyecanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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