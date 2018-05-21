Akhisarspor'da Avrupa heyecanı – Fotomaç – 21 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Mayıs 2018, Salı
    CANLI ENGLISH

    Akhisarspor'da Avrupa heyecanı

    Akhisarspor'da Avrupa heyecanı

    SPOR 'de sezonun tamamlanmasının ardından yeni sezona tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi'nde yer alacak olmanın heyecanıyla hazırlanacak Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Teleset Mobilya Akhisarspor'un rakipleri, 31 Ağustos'ta Monako'da yapılacak kura çekimiyle belli olacak.

    Daha önce Avrupa tecrübesi olmayan Akhisarspor'un kura çekimine son torbada girmesi bekleniyor. UEFA'da Akhisar'ın yer alacağı grup aşamasında 4'er takımlı 12 grupta toplam 48 ekip mücadele edecek.

    Çift devreli lig usulüne göre oynanacak maçlar sonrasında gruplarında ilk 2 sırayı elde eden takımlar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grubunu üçüncü bitiren 8 takımla birlikte son 32'ye kalacak. Akhisar'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri arasında dünya devleri İngiltere'den Chelsea ve Arsenal, İtalya'dan Milan ve Lazio, İspanya'dan Villareal, ile kupayı son 12 yılda 5 kez kazanan Sevilla, Almanya'dan Bayer Leversuken, Leipzig, Fransa'dan son finalist Marsilya var.

    1. 21.5.2018 12:33
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Akhisarspor'da Avrupa heyecanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN