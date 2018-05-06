Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk: “As kadromuzla mücadele ettik”
Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, Galatasaray maçı sonrası yaptığı açıklamada, “Rakibimizin çok kaliteli ayakları vardı. Bunları gösterdiler. İkinci yarı topa sahip olmada yüzde 70’lere çıktık. Galatasaray gibi bir takıma karşı bunu yapmak zordur” dedi.
"AS KADROMUZLA MÜCADELE ETTİK"
Bir gazetecinin, ilk 11'de yer alan 3 oyuncuya bugün kupa finalini düşünerek mi yer vermediğiyle ilgili sorusuna yanıt veren Buruk, "Fiziksel olarak daha iyi olan oyuncuları seçmeye çalıştım. Caner zaten sakattı. Tam olarak hazır değildi. Ömer ile kadir arasında bir seçim yaptım. Kadir de bugün iyi oynayan oyuncularımızdan biriydi. Onun dışında Olcan sadece geçen hafta bizimle oynamıştı. Bu hafta orada daha dinamik olan Onur'u tercih ettim. O da maçın bir bölümünde iyi oynadı. Larsson'un da bir sakatlığı var. Maçın 90 dakikasını çıkarabilecek durumda değildi. Böyle 'as oyuncularını oynatmadı' gibi bir şey yok. Geçen hafta da Larsson'u son bölümde kullanmıştık. Geçen hafta baktığımızda bir-iki oyuncu değişikliğimiz oldu. As kadromuzla mücadele ettik. Elimizdeki hazır oyuncularla oynadık. Galatasaray'a karşı bugün sahadaki fark neydi derseniz; iyi oynayan takım ikinci yarı bizdik. Rakibimizin çok kaliteli ayakları vardı. Bunları gösterdiler. İkinci yarı topa sahip olmada yüzde 70'lere çıktık. Galatasaray gibi bir takıma karşı bunu yapmak zordur. Oyuncularımın performansından memnunum. Oyuncuların sağlığı her şeyin üstünde oluyor. Bir oyuncumu yüzde 50 durumdayken oynatıp 2-3 ay sakatlanmasını istemem" diye konuştu.
Kupa finali tarihinin değiştirilmesiyle ilgili soruya da cevap veren Buruk, "Bu federasyonun kararıydı. Bizim için de daha iyi oldu tabii. En azından 4 gün dinlenmiş olacağız" dedi.
- 6.5.2018 23:25
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Igor Tudor'a büyük şok!
Toplam 1
Yorum
UltraAslan Tudor hoca olabilmesi için 0 dan başlayacak ve Egosuyla değil ''Yüreğiyle hocalık yapacak yoksa Tudor abilik yaparsa kazanır YÜREKLE! Egosuz
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Galatasaray'a Nagatomo şoku!
Toplam 1
Yorum
sinyor italyanlar bize futbolcunun ölüsünü 10 satiyor almaya gelince 2 veriyor. bu italyanlar bize kazik atmak icin elinden geleni yapiyor
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Trabzonspor'un 16 yıllık rekoru
Toplam 2
Yorum
inde tebrikler trabzon. zaten ne zaman iyiydinki?
Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk: “As kadromuzla mücadele ettik” haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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