Akhisar tarih yazdı!
Ege ekibi, yedekleriyle sahaya çıkan Aslan’a unutamayacağı bir ders verdi. Seleznov’un golleri Akhisar’ı tarihinde ilk kez kupa finaline taşıdı
ZİRAAT Türkiye Kupası'nda Galatasaray, deplasmanda 2-1 yendiği Teleset Mobilya Akhisarspor'a sahasında 2-0 yenilek kupaya yarı finalde veda etti. Ege ekibi bu sonuçla kupanın ilk finalisti oldu. Yedek ağırlıklı kadrosuyla sahaya çıkan sarı-kırmızılılar maça şok golle başladı. Henüz 4. dakikada sağ kanattan defansın arkasına sarkan Muğdat Çelik'in yerden kestiği ortaya arka direkte Seleznov ayak koydu, top filelere gitti: 0-1. Cimbom uyumsuz kadro yapısıyla oyun kurmakta zorlanırken, 35'te kalesinde ikinci golü gördü. Adres yine sağ kanattı. Bu kez Lopes'in pasıyla ceza sahasına giren Seleznov, Muslera ile karşı karşıya kaldı.
YEVHEN AFFETMEDİ
Usta işi vurdu: 2-0. İkinci yarıda durumun vehametini anlayan Fatih Terim, sırasıyla Bafetimbi Gomis, Rodrigues ve Ryan Donk'u sahaya sürdü. Ancak atı alan Üsküdar'ı çoktan geçmişti. Sarı-kırmızılı takım Bafetimbi Gomis'in tüm çabasına rağmen gol bulamayınca, mücadele 2-0 sona erdi.
DİREKTEN DÖNDÜ
Bu sonuçla Akhisarspor tarihinde ilk finale çıkarken, Cimbom ise kupaya havlu attı. Maçın yıldızı Seleznyov'un son dakikalarda bir frikik atışında da top çataldan döndü.
'KUPAYI DA İSTİYORUZ'
Akhisarspor'un Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselmesi Akhisar'da büyük sevinç yaşattı. Ege ekibinin taraftarları karşılaşmanın ardından sokaklara çıkarak sevinç gösterileri yaptı. Galatasaray'ı deplasmanda 2-1 yenen takımları lehine tezahürat yapan taraftarlar, iki gol atan Seleznyov lehine de tezahüratlarda bulundu. Seleznyov, "Galatasaray iyi bir takımdı ama Barcelona değil. Artık kupayı da istiyoruz" dedi.
YEVHEN AFFETMEDİ
Usta işi vurdu: 2-0. İkinci yarıda durumun vehametini anlayan Fatih Terim, sırasıyla Bafetimbi Gomis, Rodrigues ve Ryan Donk'u sahaya sürdü. Ancak atı alan Üsküdar'ı çoktan geçmişti. Sarı-kırmızılı takım Bafetimbi Gomis'in tüm çabasına rağmen gol bulamayınca, mücadele 2-0 sona erdi.
DİREKTEN DÖNDÜ
Bu sonuçla Akhisarspor tarihinde ilk finale çıkarken, Cimbom ise kupaya havlu attı. Maçın yıldızı Seleznyov'un son dakikalarda bir frikik atışında da top çataldan döndü.
'KUPAYI DA İSTİYORUZ'
Akhisarspor'un Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselmesi Akhisar'da büyük sevinç yaşattı. Ege ekibinin taraftarları karşılaşmanın ardından sokaklara çıkarak sevinç gösterileri yaptı. Galatasaray'ı deplasmanda 2-1 yenen takımları lehine tezahürat yapan taraftarlar, iki gol atan Seleznyov lehine de tezahüratlarda bulundu. Seleznyov, "Galatasaray iyi bir takımdı ama Barcelona değil. Artık kupayı da istiyoruz" dedi.
- 19.4.2018
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nurron yakışıklılığın yeter RONALDOM
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acg Başkan açıkladı . Abdulkadir ile ikisinin fiyatı 850 milyon. Yarısını verirler ise alsınlar.
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nurron haklısın sende bendensin kardeş
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