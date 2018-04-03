Akhisarspor'da büyü bozuldu
Süper Lig'de öne geçtiği maçta Medipol Başakşehir'e 2-1 yenilerek üst sıralara tırmanma şansını kaybeden Teleset Mobilya Akhisarspor, evinde üst üste 2'nci mağlubiyetini aldı. Yeni stadının hizmete girmesiyle ikinci yarıda büyük çıkış yakalayan ve ilk 3 karşılaşmasından 7 puan çıkaran yeşil-siyahlıların büyüsü bozuldu.
Önce Trabzonspor'a taraftarının huzurunda 3-1 mağlup olan Ege temsilcisi, şampiyonluk adaylarından Medipol Başakşehir'e de diş geçiremedi. Saha ve seyirci avantajını iyi kullanamayan Akhisarspor'un 5'incilik hayalleri de büyük ölçüde sona erdi.
Bursaspor, Karabükspor, Konyaspor ve Fenerbahçe maçlarını kazanarak gaza basan Akhisarspor, son 3 karşılaşmada sadece 1 puan toplayabildi. Sadece Gençlerbirliği ile dış sahada 1-1 berabere kalan Ege ekibinde Teknik Direktör Okan Buruk, kalan haftalarda performanslarını yukarıya çekeceklerini söyledi. Buruk, "Evimizde yenilgiler almak hepimizi üzdü. Oynanmamış 7 karşılaşmamız daha var. İnanıyorum ki gelecek haftalarda toparlanacağız" dedi.
Akhisarspor bu hafta Aytemiz Alanyaspor'la deplasmanda puan mücadelesi verecek.
- 03 Nisan 2018, Salı
- Güncelleme: 11:23
-
Şampiyonluk yakın meşaleleri yakın!
Toplam 2
Yorum
DA OLMALI. SABIR SABIR (HER ŞEYİN İLACI) İNŞALLAAAAAH SEVGİLİ GOMİS İNŞALLAH. BELKİDE SENİ ALLAH KONUŞTURUYORDUR. TUTTUĞUNUZ ŞAMPİYONLUK OLSUN. BUNUN İÇİN ÇOK ÇALIŞMA FEDAKALIĞINIZ
-
U-11’lerde şampiyon
Toplam 1
Yorum
kaya zaten alt liglerde hep şampiyonluk falan geliyor yukarıya çıktıkça hep hayal kırıklığı
-
G.Saraylı yıldız imzayı attı!
Toplam 6
Yorum
TIN OLSUN SELÇUK KAPTAN SENİ SEVİYORUZ KAPTAN. BELİRLİ BİR ZAMAN SONRA EFSANE OLARAK GS YIN EFSANELERİ ARASINA KATILACAKSIN.BAŞARILAR TUTTUĞUNUZ ŞAMPİYONLUK VE AL
Akhisarspor'da büyü bozuldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.