Akhisarspor'da büyü bozuldu – Fotomaç – 03 Nisan 2018
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    03 Nisan 2018, Salı
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    Akhisarspor'da büyü bozuldu

    Akhisarspor'da büyü bozuldu

    'de öne geçtiği maçta 'e 2-1 yenilerek üst sıralara tırmanma şansını kaybeden Teleset Mobilya Akhisarspor, evinde üst üste 2'nci mağlubiyetini aldı. Yeni stadının hizmete girmesiyle ikinci yarıda büyük çıkış yakalayan ve ilk 3 karşılaşmasından 7 puan çıkaran yeşil-siyahlıların büyüsü bozuldu.

    Önce Trabzonspor'a taraftarının huzurunda 3-1 mağlup olan Ege temsilcisi, şampiyonluk adaylarından 'e de diş geçiremedi. Saha ve seyirci avantajını iyi kullanamayan Akhisarspor'un 5'incilik hayalleri de büyük ölçüde sona erdi.

    Bursaspor, Karabükspor, Konyaspor ve Fenerbahçe maçlarını kazanarak gaza basan Akhisarspor, son 3 karşılaşmada sadece 1 puan toplayabildi. Sadece Gençlerbirliği ile dış sahada 1-1 berabere kalan Ege ekibinde Teknik Direktör Okan Buruk, kalan haftalarda performanslarını yukarıya çekeceklerini söyledi. Buruk, "Evimizde yenilgiler almak hepimizi üzdü. Oynanmamış 7 karşılaşmamız daha var. İnanıyorum ki gelecek haftalarda toparlanacağız" dedi.

    Akhisarspor bu hafta Aytemiz Alanyaspor'la deplasmanda puan mücadelesi verecek.

    1. 03 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 11:23
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