Akhisar hakeme tepkili – Fotomaç – 03 Nisan 2018
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    03 Nisan 2018, Salı
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    hakeme tepkili

    Akhisar hakeme tepkili

    'e evinde 2-1 yenilen , hakem 'ya tepkili.

    'e evinde 2-1 yenilen , hakem 'ya tepkili. ikinci gol öncesi topun bariz bir şekilde çizgiyi geçerek auta çıktığını belirten , "Adam da, top da dışarda. Kalecimiz ve savunma oyuncularımız hepsi dışarıda olduğunu görmüştü. Ekran görüntüsünde de rakip oyuncu dışarıda" diye hakeme sitem etti.
    1. 03 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:59
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