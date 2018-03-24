"Bana ölecek oyuncu lazım!" – Fotomaç – 24 Mart 2018
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    24 Mart 2018, Cumartesi
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    "Bana ölecek oyuncu lazım!"

    "Bana ölecek oyuncu lazım!"

    Sezonun 27. F.Bahçe ile karşılaşacak çalışmalara başladı.

    Sezonun 27. F.Bahçe ile karşılaşacak çalışmalara başladı. Antrenman öncesi sporcuları ile uzun uzun konuşan Rumen teknik adam Marius Sumudica daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sumudica, "Bizim için her maç daha zor. Çok kötü bir dönemden geçiyoruz. Nasıl bir çözüm bulabilirim diye düşünüyorum. 2 maç önce iyi oynadık, bir maç iyi bir maç kötü oynadık. Ben sezonun ilk yarısındaki takımımı özledim" diye konuştu.

    HERKES 'DELİ' DİYOR
    Sumudica, şöyle devam etti: "'ye geldiğimde iyi hoca olduğumu göstermeye geldim. benin için deli olduğumu söylüyor. Ben sporcularımın sadece benim gibi deli olmalarını istiyorum. Oyuncularım Avrupa'ya gitmek ve daha fazla puan almak istemiyorlarsa maçlara altyapı oyuncularımla çıkarım, bu daha iyi olur. Benim için fark etmez. İstediğim bir şey var, agresiflik. Sahada ölmek isteyen, mücadele etmek isteyen varsa buyursun ölsün" dedi.

    1. 24 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:59
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