"Bana ölecek oyuncu lazım!"

Sezonun 27. F.Bahçe ile karşılaşacak Kayserispor çalışmalara başladı. Antrenman öncesi sporcuları ile uzun uzun konuşan Rumen teknik adam Marius Sumudica daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sumudica, "Bizim için her maç daha zor. Çok kötü bir dönemden geçiyoruz. Nasıl bir çözüm bulabilirim diye düşünüyorum. 2 maç önce iyi oynadık, bir maç iyi bir maç kötü oynadık. Ben sezonun ilk yarısındaki takımımı özledim" diye konuştu.

HERKES 'DELİ' DİYOR

Sumudica, şöyle devam etti: "Türkiye'ye geldiğimde iyi hoca olduğumu göstermeye geldim. Herkes benin için deli olduğumu söylüyor. Ben sporcularımın sadece benim gibi deli olmalarını istiyorum. Oyuncularım Avrupa'ya gitmek ve daha fazla puan almak istemiyorlarsa maçlara altyapı oyuncularımla çıkarım, bu daha iyi olur. Benim için fark etmez. İstediğim bir şey var, agresiflik. Sahada ölmek isteyen, mücadele etmek isteyen varsa buyursun ölsün" dedi.