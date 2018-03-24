Avrupa'yı kaçırdık
Genç teknik adam, “İkinci yarıda çok iyi bir çıkış yakalamıştık. 5. olup Avrupa kupalarına katılma şansımız çok net vardı. Ancak bu iki karşılaşmayla birlikte avantajı elimizden kaçırdık” diye konuştu
Süper Lig'de geçen hafta Gençlerbirliği ile deplasmanda 1-1 berabere kalıp milli maç arasına 34 puanla 9. sırada giren Akhisarspor'da Teknik Direktör Okan Buruk, hedefi belirledi. Geçen sezon ligi 7. sırada tamamladıklarını belirten Buruk, "Bu sezon da amacımız ilk 7'nin içinde maratonu bitirmek. Önceki hafta evimizde Trabzonspor'a 3-1 yenildik. Ardından Gençlerbirliği karşılaşmasında uzatmada golü yedik, beraberliğe razı olduk. İkinci yarıda çok iyi bir çıkış yakalamıştık. 5. olup Avrupa kupalarına katılma şansımız çok net vardı. Ancak bu iki karşılaşmayla birlikte avantajı elimizden kaçırdık" yorumunu yaptı.
SON 8 MAÇIN 5'İ İÇERİDE
Önlerinde oynanmamış 8 karşılaşma daha olduğunu vurgulayan Okan Buruk, "Bu müsabakaların 5'i sahamızda. Bizim için ciddi bir avantaj. Her şeye rağmen üst sıralara doğru büyüttüğümüz bir hedef var" ifadelerini kullandı. 8 hafta içinde şampiyonluk yarışı veren Başakşehir, Beşiktaş ve Galatasaray ile karşılaşacaklarını bildiren deneyimli teknik adam, "Oynayacağımız maçlar zirve yarışına etki edecek. Ancak bizim için rakiplerin durumu hiç önemli değil. Önemli olan kendimiz için ne yapacağımız. Başarımızı en iyi seviyeye çıkarmalıyız" dedi.
- 24 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 00:58
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Şener'i çıldırtan sözler: "Yeter artık atmayın"
Toplam 15
Yorum
F6 Aziz ve aykut bizi bırakma.. Biz GSliler sizden cok memnunuz. :)))
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Şener'i çıldırtan sözler: "Yeter artık atmayın"
Toplam 15
Yorum
aFsdaa şener neden solbek oynadı
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Şener'i çıldırtan sözler: "Yeter artık atmayın"
Toplam 15
Yorum
Ali Kemal Çok güldüm çokkk zavallı kovabahçe...
Avrupa'yı kaçırdık haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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