Avrupa'yı kaçırdık – Fotomaç – 24 Mart 2018
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    24 Mart 2018, Cumartesi
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    'yı kaçırdık

    Avrupa'yı kaçırdık

    teknik adam, “İkinci yarıda çok iyi bir çıkış yakalamıştık. 5. olup kupalarına katılma şansımız çok net vardı. Ancak bu iki karşılaşmayla birlikte avantajı elimizden kaçırdık” diye konuştu

    Süper Lig'de geçen hafta Gençlerbirliği ile deplasmanda 1-1 berabere kalıp milli maç arasına 34 puanla 9. sırada giren Akhisarspor'da Teknik Direktör , hedefi belirledi. Geçen sezon ligi 7. sırada tamamladıklarını belirten Buruk, "Bu sezon da amacımız ilk 7'nin içinde maratonu bitirmek. Önceki hafta evimizde Trabzonspor'a 3-1 yenildik. Ardından Gençlerbirliği karşılaşmasında uzatmada golü yedik, beraberliğe razı olduk. İkinci yarıda çok iyi bir çıkış yakalamıştık. 5. olup kupalarına katılma şansımız çok net vardı. Ancak bu iki karşılaşmayla birlikte avantajı elimizden kaçırdık" yorumunu yaptı.

    SON 8 MAÇIN 5'İ İÇERİDE
    Önlerinde oynanmamış 8 karşılaşma daha olduğunu vurgulayan Okan Buruk, "Bu müsabakaların 5'i sahamızda. Bizim için ciddi bir avantaj. Her şeye rağmen üst sıralara doğru büyüttüğümüz bir hedef var" ifadelerini kullandı. 8 hafta içinde şampiyonluk yarışı veren Başakşehir, Beşiktaş ve Galatasaray ile karşılaşacaklarını bildiren deneyimli teknik adam, "Oynayacağımız maçlar zirve yarışına etki edecek. Ancak bizim için rakiplerin durumu hiç önemli değil. Önemli olan kendimiz için ne yapacağımız. Başarımızı en iyi seviyeye çıkarmalıyız" dedi.

    1. 24 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:58
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