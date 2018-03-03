Buruk Kadıköy’de tribünde – Fotomaç – 03 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    03 Mart 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Buruk Kadıköy’de tribünde

    Buruk Kadıköy’de tribünde
    KUPADAKİ Galatasaray maçında tribüne gönderilen Akhisar Teknik Direktörü Okan Buruk'a Tahkim'den 1 maç ceza çıktı. Genç çalıştırıcı, yarın F.Bahçe'yle Kadıköy'deki maçta soyunma odası ve yedek kulübesinde olamayacak.
    1. 03 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:32
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Buruk Kadıköy’de tribünde haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN