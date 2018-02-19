Akigo coştu bir kere
Kupada yarı finale adını yazdıran Akhisar, ligde de Bursa’dan sonra Karabük’ü 3 golle yıktı. Sonuncu Mavi Ateş ise umudunu kaybediyor
İKİNCİ devrede 58'de Muğdat klas hareketleri sonrasında şık bir golle farkı ikiye çıkardı. Ferhat'ın 74'te Seleznyov'u düşürmesiyle kazanılan penaltıyı gole çeviren Soner, sonucu ilan etti. 12 puanla sonuncu Karabük ise her geçen hafta ligde kalma umudunu azaltıyor.
Yumlu atıyor, Akhisar kazanıyor
AKHİSAR'DA Mustafa Yumlu, formuyla dikkat çekiyor. Geçen hafta Bursa ağlarını İbrahimovic tarzı vuruşuyla havalandırıp galibiyeti getiren 30 yaşındaki stoper, Karabük'te de gol perdesini açan isim oldu.
- 19 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 00:56
-
Ali Koç, kadın kongre üyeleriyle buluştu
Toplam 1
Yorum
Dişi_Kanarya Ali bey inşallah siz seçilirsiniz. Biz , bayan taraftarlar yanındayız!!
-
Dilmen'den penaltı yorumu
Toplam 3
Yorum
tolga olmayan fbnin penaltısınıda yorumlasaydı ya bu pozisyon fb aleyhine olsa dilmenin yorumunu merak ediyorum dogrusu ?
-
Muslera'dan ayrılık sinyali
Toplam 4
Yorum
Mustafa Defol git muslera sende bittin benim gözümde
Akigo coştu bir kere haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.