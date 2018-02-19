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    19 Şubat 2018, Pazartesi
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    Akigo coştu bir kere

    Akigo coştu bir kere

    Kupada yarı finale adını yazdıran Akhisar, ligde de Bursa’dan sonra Karabük’ü 3 golle yıktı. Sonuncu Mavi Ateş ise umudunu kaybediyor

    SÜPER Lig'de Akhisar kendini bulmaya başladı. Geçen hafta 12 maçlık kazanamama serisini Bursa'yı yenerek sonlandıran yeşil-siyahlılar, ligde sonuncu sıradaki Karabük'ü de deplasmanda 3 golle geçip tırmanışını sürdürdü. Kupada da tarih yazıp yarı finale yükselen Akigo, Karadeniz ekibi önünde ilk yarıyı 40'ta Mustafa Yumlu'nun kafa golüyle 1-0 önde bitirdi.

    İKİNCİ devrede 58'de Muğdat klas hareketleri sonrasında şık bir golle farkı ikiye çıkardı. Ferhat'ın 74'te Seleznyov'u düşürmesiyle kazanılan penaltıyı gole çeviren Soner, sonucu ilan etti. 12 puanla sonuncu Karabük ise her geçen hafta ligde kalma umudunu azaltıyor.

    Yumlu atıyor, Akhisar kazanıyor
    AKHİSAR'DA , formuyla dikkat çekiyor. Geçen hafta Bursa ağlarını İbrahimovic tarzı vuruşuyla havalandırıp galibiyeti getiren 30 yaşındaki stoper, Karabük'te de gol perdesini açan isim oldu.
    1. 19 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:56
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