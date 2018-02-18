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    18 Şubat 2018, Pazar
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    eski takımına karşı

    Seleznyov eski takımına karşı
    KARABÜK ile karşılaşacak Akhisar'da forvet Seleznyov, eski takımına gol atmak istediğini söyledi. ekibine devre arasında gelen Ukraynalı forvet, "'dan sonra 'ü de yenip 2'de 2 yapmak istiyoruz. Galibiyette pay sahibi olursam mutlu olurum" dedi.
    1. 18 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:02
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