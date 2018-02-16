Suriyeli çocuklara forma desteği

Çorum Osmancık Kaymakamı Selçuk Aslan, geçici olarak görev yaptığı Suriye'nin Çobanbey (El Rai) kasabasında yeşil-siyahlı formayı giyen çocukların fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşarak Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Akhisarspor yetkililerine teşekkür etti.

Bu sosyal sorumluluk projesiyle Fırat Kalkanı Harekatı sonrası DEAŞ ve YPG'li teröristlerin temizlendiği bölgede eğitim gören gençlere Süper Lig kulüpleri tarafından manevi destek verilmesi planlanıyor.