Akigo itiraz edecek

Akhisar, PFDK'nin G.Saray karşılaşması sonrası 3 maç ceza verdiği Lopes ve 5 maç ceza kestiği Teknik Direktör Okan Buruk için itiraz edecek. Cezaları çok ağır bulan yönetim, Tahkim Kurulu'na başvurarak indirim talep edecek. Ege ekibi, yarın evindeki Kayseri maçına, Lopes ve sarı kart cezalısı Sissoko'dan yoksun çıkacak.