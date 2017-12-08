 Akigo’da iki sakat – Fotomaç – 08 Aralık 2017 ;
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    08 Aralık 2017, Cuma
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    Akigo’da iki sakat

    Akigo’da iki sakat
    G.SARAY'la deplasmanda karşılaşacak Akhisar'da Teknik Direktör Okan Buruk, Serginho ve Larsson'un oynamayacağını açıkladı. Buruk, "Son 3 haftalık bölümde bizim için önemli oyuncuydu. Larsson'a çok iş düşecekti ama bizimle olmayacak" bi
    1. 08 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:46
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