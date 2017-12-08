Akigo’da iki sakat

G.SARAY'la deplasmanda karşılaşacak Akhisar'da Teknik Direktör Okan Buruk, Serginho ve Larsson'un oynamayacağını açıkladı. Buruk, "Son 3 haftalık bölümde bizim için önemli oyuncuydu. Larsson'a çok iş düşecekti ama bizimle olmayacak" bi