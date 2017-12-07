Akigo sıkıntılı
LİGDE 6 haftadır kazanamayan ve 4 maçtır gol atamayan Akhisar'da G.Saray maçı öncesi sakat oyuncular teknik heyeti düşündürüyor. Malatya maçında sakatlanan Larsson ve uzun süredir tedavisi süren Serginho'nun oynamasının zor olduğu belirtildi.
- 07 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 21:59
FOTOMAÇ GÜNDEM
Akigo sıkıntılı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.