 Akigo sıkıntılı – Fotomaç – 07 Aralık 2017 ;
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    07 Aralık 2017, Perşembe
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    Akigo sıkıntılı

    Akigo sıkıntılı
    LİGDE 6 haftadır kazanamayan ve 4 maçtır gol atamayan Akhisar'da G.Saray maçı öncesi sakat oyuncular teknik heyeti düşündürüyor. Malatya maçında sakatlanan Larsson ve uzun süredir tedavisi süren Serginho'nun oynamasının zor olduğu belirtildi.
    1. 07 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:59
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