Akigo sıkıntılı

LİGDE 6 haftadır kazanamayan ve 4 maçtır gol atamayan Akhisar'da G.Saray maçı öncesi sakat oyuncular teknik heyeti düşündürüyor. Malatya maçında sakatlanan Larsson ve uzun süredir tedavisi süren Serginho'nun oynamasının zor olduğu belirtildi.