Gençler moralsiz

SÜPER Lig'de kötü günler geçiren, ateş hattındaki Gençlerbirliği, kupada tarih yazan amatör Kars 36 Spor'la yapacağı 5. Tur maçı için Kars'a geldi. Kars halkının büyük ilgi gösterdiği Başkent ekibinde teknik heyet ve futbolcuların moralsiz olması dikkatlerden kaçmadı.