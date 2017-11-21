Buruk: Göztepe çok önemli taraftar gücüne sahip

Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmana koşuyla başlayan yeşil-siyahlı futbolcular, daha sonra 5'e 2 top kapma ve dar alanda pas çalışması yaptı.

Antrenmanın ardından açıklamalarda bulunan teknik direktör Buruk, Beşiktaş karşısında deplasmanda aldıkları 1 puanın çok değerli olduğunu söyledi.

Akhisarspor'un hedeflerinin büyük olduğunu ve iyi yönetildiğini anlatan Buruk, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin örnek takımlarından biriyiz. Borcu olmayan bir kulübüz. Son 3 maçımıza baktığımızda böyle takımlardan çok iyi puanlar aldık. Oyuncularımın kalitesine ve özellikle sahaya koydukları ruhla çok doğru yaptıklarını, bunun bizi iyi yerlere taşıyacağına inanıyorum. Her maçta inişler ve çıkışlar olabiliyor ama özellikle bu tür büyük maçlardan puan almak çok daha değerli. Beşiktaş maçına baktığımızda kazanabilirdik. Çok fazla pozisyon da verdik ama yakaladığımız pozisyonlar da oldu. Çok iyi bir takımdan bu şekilde 1 puan almak bizim için sevindirici."

Buruk, zorlu bir deplasmanın daha kendilerini beklediğine işaret ederek, "Göztepe gibi çok önemli taraftar gücüne sahip, çok büyük bir takımla oynayacağız. Göztepe ligin iç saha atmosferi anlamında ligin etkili takımlarından biri. Zorlu bir hafta daha bizi bekliyor. 2 hafta üst üste deplasmanda oynamayı avantaj görüyorum. Orada da en iyisini yapıp, takım disiplini halinde rakip kaleye daha iyi giderek inşallah kazanarak döneriz." ifadelerini kullandı.

Sakatlığı bulunan Serginho ve kırmızı kart cezalısı olan Paulo Henrique antrenmanda yer almazken, Beşiktaş maçında sakatlanan Soner Aydoğdu ise takımdan ayrı çalıştı.