Akhisarspor, Beşiktaş’a konuk oluyor
T.M. Akhisarspor, Süper Ligin 12. haftasında deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı. Mücadele yarın saat 20.00'de oynanacak.
Yeşil-siyahlılarda sarı kart cezalısı Ömer Bayram, Beşiktaş maçı kadrosunda yer alamayacak. Teknik Direktör Okan Buruk'un Beşiktaş karşısına Milan Lukac, Miguel Lopes, Mustafa Yumlu, Caner Osmanpaşa, Soner Aydoğdu, Olcan Adın, Kadir Keleş, Abdoul Sissoko, Serginho, Paulo Henrique, Daniel Larsson muhtemel 11'i ile çıkması bekleniyor.
Beşiktaş, sahasında en son yenilgisini Akhisarspor'dan aldı
İki ekip Süper Lig'de daha önce 5 sezonda 10 kez karşılaşırken Beşiktaş 5, Teleset Mobilya Akhisarspor 2 kez rakibine üstünlük sağladı ve 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Beşiktaş rakibine karşı 22 gol kaydederken kalesinde 16 gol gördü. 32 maçtır kendi sahasında yenilgi yüzü görmeyen ev sahibi ekip Beşiktaş kendi sahasında 29 Kasım 2015'de Teleset Mobilya Akhisarspor'a 2-0 yenilmişti. Geçen sezon oynanan iki maçı da Beşiktaş kazanmıştı.
- 16 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 12:17
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Fener'den Oğuzhan bombası!
Toplam 30
Yorum
karakartal7171 hakikaten ismin gibi ALIK'sın. 1. oğuzhan 3,5'e fenere gelmez 2. beşiktaşta kaliteli topçu çoook! rahat ol. üstün açık uyuma kanarya
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2.5 saatlik idman bayılttı
Toplam 4
Yorum
SENKOP BOŞUNA BAYILIP AYILMAYIN. CÜNEYT ÇAKIR LİGİN KADERİYLE OYNAYARAK SUNİ ŞAMPİYONU BELİRLEMİŞTİR 1 MAÇTAKİ 1 POZİSYON KIRILMA NOKTASIDIR
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Süper Lig'de 12. hafta heyecanı
Toplam 2
Yorum
furkan acar fenerbahçe yine yenilecek :D
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